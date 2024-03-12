Shot: количество погибших при крушении Ил-76 увеличилось до 16

На месте крушения Ил-76 в Ивановской области завершены поисково-спасательные работы. Об этом сообщили в правительстве области. Telegram-каналы пишут, что число погибших увеличилось до 16.
«На месте авиационного происшествия в Ивановской области подразделения МЧС России завершили поисково-спасательные работы», — сообщает правительство Ивановской области в своем
Telegram-канал Shot пишет, что число погибших теперь составляет 16 человек. Скорее всего, один из пассажиров был незарегистрированным. Минобороны РФ сообщало о 15 людях на борту. Все, что известно о ЧП, — в материале URA.RU.
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