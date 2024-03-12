Происшествия Shot: количество погибших при крушении Ил-76 увеличилось до 16 12 марта 2024 в 17:56 Размер текста - 17 + Официальной информации о 16-м погибшем пока нет Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Ивановской области разбился военный Ил-76 На месте крушения Ил-76 в Ивановской области завершены поисково-спасательные работы. Об этом сообщили в правительстве области. Telegram-каналы пишут, что число погибших увеличилось до 16. «На месте авиационного происшествия в Ивановской области подразделения МЧС России завершили поисково-спасательные работы», — сообщает правительство Ивановской области в своем telegram-канале . До этого был потушен пожар. Telegram-канал Shot пишет, что число погибших теперь составляет 16 человек. Скорее всего, один из пассажиров был незарегистрированным. Минобороны РФ сообщало о 15 людях на борту. Все, что известно о ЧП, — в материале URA.RU. На месте крушения Ил-76 в Ивановской области завершены поисково-спасательные работы. Об этом сообщили в правительстве области. Telegram-каналы пишут, что число погибших увеличилось до 16. «На месте авиационного происшествия в Ивановской области подразделения МЧС России завершили поисково-спасательные работы», — сообщает правительство Ивановской области в своем telegram-канале. До этого был потушен пожар. Telegram-канал Shot пишет, что число погибших теперь составляет 16 человек. Скорее всего, один из пассажиров был незарегистрированным. Минобороны РФ сообщало о 15 людях на борту. Все, что известно о ЧП, — в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям