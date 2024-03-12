Shot: количество погибших при крушении Ил-76 увеличилось до 16

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Официальной информации о 16-м погибшем пока нет Фото:
новость из сюжета
В Ивановской области разбился военный Ил-76

На месте крушения Ил-76 в Ивановской области завершены поисково-спасательные работы. Об этом сообщили в правительстве области. Telegram-каналы пишут, что число погибших увеличилось до 16.

«На месте авиационного происшествия в Ивановской области подразделения МЧС России завершили поисково-спасательные работы», — сообщает правительство Ивановской области в своем telegram-канале. До этого был потушен пожар.

Telegram-канал Shot пишет, что число погибших теперь составляет 16 человек. Скорее всего, один из пассажиров был незарегистрированным. Минобороны РФ сообщало о 15 людях на борту. Все, что известно о ЧП, — в материале URA.RU.

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На месте крушения Ил-76 в Ивановской области завершены поисково-спасательные работы. Об этом сообщили в правительстве области. Telegram-каналы пишут, что число погибших увеличилось до 16. «На месте авиационного происшествия в Ивановской области подразделения МЧС России завершили поисково-спасательные работы», — сообщает правительство Ивановской области в своем telegram-канале. До этого был потушен пожар. Telegram-канал Shot пишет, что число погибших теперь составляет 16 человек. Скорее всего, один из пассажиров был незарегистрированным. Минобороны РФ сообщало о 15 людях на борту. Все, что известно о ЧП, — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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