Губернатор Шумков отчитался перед главой Минприроды о подготовке к пожарам

12 марта 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

Шумков рассказал, как власти подготовились к пожароопасному сезону Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Подготовка к курганским пожарам в 2024 году Губернатор Курганской области Вадим Шумков отчитался о подготовке к пожароопасному сезону 2024 года перед главой Министерства природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова. В частности, глава рассказал. Совещание прошло в режиме ВКС, сообщается на сайте правительства региона. «Приобретены пять квадрокоптеров для муниципальных образований с наибольшим количеством садоводств. На базе Курганского лесопожарного центра планируется формирование дополнительной команды пожаротушения в количестве 50 человек. Также приобретено два трактора МТЗ для опашки населенных пунктов, два малых лесопатрульных комплекса и 15 мобильных радиостанций. Для патрульных групп закуплены еще 1000 ранцевых огнетушителей и 400 воздуходувок», — такую информацию озвучил губернатор в режиме ВКС. Также на совещания обсудили итоги пожароопасного сезона 2023 года. На территории Курганской области в минувшем году чрезвычайная пожарная опасность регистрировалась на протяжении 86 дней. Этот показатель в пять раз больше, чем в 2022 году. При этом было отмечено, что число лесных пожаров снизилось на 28%, благодаря своевременному введению ограничений и режимов, увеличению количества видеокамер и числа патрульных групп до 1155 человек. Процент ликвидированных пожаров в первые сутки в прошлом году по региону составил 86% при нормативе — 83,2%. По данным Росгидромета, в 2024 году в зону риска попадают Курган, Варгашинский, Куртамышский, Притобольный, Целинный и Юргамышский, Звериноголовский, Макушинский и Частоозерский округа. Ранее URA.RU писало, что Курганской области выделили 75 млн рублей из федерального бюджета на борьбу с будущими пожарами. Из областной казны на эти цели поступили средства на 79 млн рублей. Также сообщалось, что курганские власти закупают новые видеокамеры для слежки за пожарами в лесах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков отчитался о подготовке к пожароопасному сезону 2024 года перед главой Министерства природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова. В частности, глава рассказал. Совещание прошло в режиме ВКС, сообщается на сайте правительства региона. «Приобретены пять квадрокоптеров для муниципальных образований с наибольшим количеством садоводств. На базе Курганского лесопожарного центра планируется формирование дополнительной команды пожаротушения в количестве 50 человек. Также приобретено два трактора МТЗ для опашки населенных пунктов, два малых лесопатрульных комплекса и 15 мобильных радиостанций. Для патрульных групп закуплены еще 1000 ранцевых огнетушителей и 400 воздуходувок», — такую информацию озвучил губернатор в режиме ВКС. Также на совещания обсудили итоги пожароопасного сезона 2023 года. На территории Курганской области в минувшем году чрезвычайная пожарная опасность регистрировалась на протяжении 86 дней. Этот показатель в пять раз больше, чем в 2022 году. При этом было отмечено, что число лесных пожаров снизилось на 28%, благодаря своевременному введению ограничений и режимов, увеличению количества видеокамер и числа патрульных групп до 1155 человек. Процент ликвидированных пожаров в первые сутки в прошлом году по региону составил 86% при нормативе — 83,2%. По данным Росгидромета, в 2024 году в зону риска попадают Курган, Варгашинский, Куртамышский, Притобольный, Целинный и Юргамышский, Звериноголовский, Макушинский и Частоозерский округа. Ранее URA.RU писало, что Курганской области выделили 75 млн рублей из федерального бюджета на борьбу с будущими пожарами. Из областной казны на эти цели поступили средства на 79 млн рублей. Также сообщалось, что курганские власти закупают новые видеокамеры для слежки за пожарами в лесах.