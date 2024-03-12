Путин заинтересовался зарплатами в ЯНАО

Артюхов сообщил Путину о средних зарплатах в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин в Астане. Астана, путин владимир, топ
Владимир Путин спросил у Дмитрия Артюхова о средних зарплатах ямальцев Фото:

Президент РФ Владимир Путин поинтересовался у губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова о средней зарплате на Ямале. Зарплата ямальцев составляет около 143 тысяч рублей, сообщил Артюхов, отвечая на вопрос президента РФ.

«Мы, традиционно, лидируем. Средняя зарплата по региону по прошлому году 143 тысячи рублей, мы на втором месте в стране», — сказал Дмитрий Артюхов на встрече Путина с участниками конкурса «Лидеры России», эфир которой транслируется в социальной сети «ВКонтакте». В ответ, президент пожелал губернатору успехов.

Конкурс «Лидеры России» является проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». Артюхов принимал участие в конкурсе «Лидеры России» в первом потоке. По его словам, на Ямале более 30 управленцев принимали участие в конкурсе в разные годы.

В ходе своего выступления, губернатор также сообщил о демографической ситуации в регионе. Пользуясь случаем, он пригласил президента посетить ЯНАО.

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Президент РФ Владимир Путин поинтересовался у губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова о средней зарплате на Ямале. Зарплата ямальцев составляет около 143 тысяч рублей, сообщил Артюхов, отвечая на вопрос президента РФ. «Мы, традиционно, лидируем. Средняя зарплата по региону по прошлому году 143 тысячи рублей, мы на втором месте в стране», — сказал Дмитрий Артюхов на встрече Путина с участниками конкурса «Лидеры России», эфир которой транслируется в социальной сети «ВКонтакте». В ответ, президент пожелал губернатору успехов. Конкурс «Лидеры России» является проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». Артюхов принимал участие в конкурсе «Лидеры России» в первом потоке. По его словам, на Ямале более 30 управленцев принимали участие в конкурсе в разные годы. В ходе своего выступления, губернатор также сообщил о демографической ситуации в регионе. Пользуясь случаем, он пригласил президента посетить ЯНАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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