На борту разбившегося Ил-76 были летчики из Твери и Оренбурга

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Высадка пассажиров из самолета Ил-76 военно-космических сил России прилетевшего из Китая. Тюмень, эпидемия, впп, рощино, ил-76, взлетно-посадочная полоса
Никто из тех, кто был в самолете в момент крушения, не выжил Фото:
новость из сюжета
В Ивановской области разбился военный Ил-76

На борту разбившегося в Ивановской области военного самолета Ил-76 находились пять летчиков из Оренбурга. Об этом сообщил мэр города Сергей Салмин. Также в результате трагедии погибли летчики из Твери.

«На борту находились 16 человек. Пять из них — летчики 117-го Оренбургского полка военно-транспортной авиации», — написал Салмин в соцсети «ВКонтакте». Он принес соболезнования близким погибших.

Глава Оренбурга отметил, что экипаж увел горящее воздушное судно от жилых домов в деревне Подталицы. Никто из присутствующих в самолете не выжил.

Кроме того, трагедия унесла жизни военных летчиков из Твери. Как сообщает telegram-канал губернатора области Игоря Руденя, он передает соболезнования родным погибших офицеров. Также глава региона поручил оказать помощь семьям летчиков.

Самолет Ил-76 разбился после взлета из-за возгорания в двигателе. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский заявил, что пожар после крушения воздушного судна был ликвидирован, ближайшие населенные пункты не пострадали.

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На борту разбившегося в Ивановской области военного самолета Ил-76 находились пять летчиков из Оренбурга. Об этом сообщил мэр города Сергей Салмин. Также в результате трагедии погибли летчики из Твери. «На борту находились 16 человек. Пять из них — летчики 117-го Оренбургского полка военно-транспортной авиации», — написал Салмин в соцсети «ВКонтакте». Он принес соболезнования близким погибших. Глава Оренбурга отметил, что экипаж увел горящее воздушное судно от жилых домов в деревне Подталицы. Никто из присутствующих в самолете не выжил. Кроме того, трагедия унесла жизни военных летчиков из Твери. Как сообщает telegram-канал губернатора области Игоря Руденя, он передает соболезнования родным погибших офицеров. Также глава региона поручил оказать помощь семьям летчиков. Самолет Ил-76 разбился после взлета из-за возгорания в двигателе. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский заявил, что пожар после крушения воздушного судна был ликвидирован, ближайшие населенные пункты не пострадали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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