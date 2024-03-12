На борту разбившегося Ил-76 были летчики из Твери и Оренбурга

12 марта 2024 в 21:31 Размер текста - 17 +

Никто из тех, кто был в самолете в момент крушения, не выжил Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета В Ивановской области разбился военный Ил-76 На борту разбившегося в Ивановской области военного самолета Ил-76 находились пять летчиков из Оренбурга. Об этом сообщил мэр города Сергей Салмин. Также в результате трагедии погибли летчики из Твери. «На борту находились 16 человек. Пять из них — летчики 117-го Оренбургского полка военно-транспортной авиации», — написал Салмин в соцсети «ВКонтакте». Он принес соболезнования близким погибших. Глава Оренбурга отметил, что экипаж увел горящее воздушное судно от жилых домов в деревне Подталицы. Никто из присутствующих в самолете не выжил. Кроме того, трагедия унесла жизни военных летчиков из Твери. Как сообщает telegram-канал губернатора области Игоря Руденя, он передает соболезнования родным погибших офицеров. Также глава региона поручил оказать помощь семьям летчиков. Самолет Ил-76 разбился после взлета из-за возгорания в двигателе. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский заявил, что пожар после крушения воздушного судна был ликвидирован, ближайшие населенные пункты не пострадали.

На борту разбившегося в Ивановской области военного самолета Ил-76 находились пять летчиков из Оренбурга. Об этом сообщил мэр города Сергей Салмин. Также в результате трагедии погибли летчики из Твери. «На борту находились 16 человек. Пять из них — летчики 117-го Оренбургского полка военно-транспортной авиации», — написал Салмин в соцсети «ВКонтакте». Он принес соболезнования близким погибших. Глава Оренбурга отметил, что экипаж увел горящее воздушное судно от жилых домов в деревне Подталицы. Никто из присутствующих в самолете не выжил. Кроме того, трагедия унесла жизни военных летчиков из Твери. Как сообщает telegram-канал губернатора области Игоря Руденя, он передает соболезнования родным погибших офицеров. Также глава региона поручил оказать помощь семьям летчиков. Самолет Ил-76 разбился после взлета из-за возгорания в двигателе. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский заявил, что пожар после крушения воздушного судна был ликвидирован, ближайшие населенные пункты не пострадали.