Мэр Екатеринбурга ищет союзников против «киосочной мафии» и столкнулся с провокацией. Фото

Власти анонсировали зачистку центра Екатеринбурга от киосков

12 марта 2024 в 22:02 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов уже три года говорит про наведение порядка в сфере НТО, но его поручения не исполняются совсем, либо очень медленно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ищет поддержки у местных лидеров общественного мнения в борьбе с нелегальной уличной торговлей и теми, кто ее контролирует. Обсуждение вынесли на «Совет неравнодушных горожан», куда входят редакторы СМИ, депутаты, чиновники и деятели культуры. Заседание проходило в кластере «Домна» на ул. Вайнера. Перед началом в зале появились представители «Союза владельцем нестационарных торговых объектов», созданного в конце 2023-го и сразу потребовавшего отставки профильного вице-мэра Дмитрия Ноженко. В руках активистов был плакат «Мы против незаконных торговых объектов! Мы за легальный бизнес». Но Орлова это не тронуло. Он сразу обозначил, что, во-первых, высказываться могут только члены совета, а во-вторых, даже с ними он не планирует дискутировать — лишь хочет донести свою позицию. В «Союз» в основном входят мелкие предприниматели, они считают, что мэрия наступает на их интересы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Вы — лидеры общественного мнения, за вами мощный информационный ресурс, поймите, пожалуйста, это не чья-то там блажь или попытки — боже упаси — передела рынка. Это элементарное наведение порядка, который соответствовал бы столице Среднего Урала. Потому что стыдно за город с таким внешним видом. Это ответ на запрос тысяч горожан», — объяснил Орлов цель совещания. И передал слово начальнику комитета по товарному рынку Максиму Чаплыгину. Чаплыгин повторно зачитал основные параметры положения о новых правилах торговли, которое пока не может пройти через гордуму (не без влияния отдельных бизнес-групп). Основное из выступления Чаплыгина: в центре города и на гостевых маршрутах киосков должно быть минимум (для этого чиновники, как уже сообщало агентство, взвинчивают плату за аренду), и в целом количество объектов уличной торговли должно сокращаться (стационарные магазины, считает администрация, вполне закрывают потребности горожан), требования к владельцам незаконных киосков сносить их в течение пяти дней — адекватные, в других городах жестче, хозяева торговых точек часто не соблюдают требования по содержанию их и пространства вокруг, массово подключаются к чужим сетям и годами не платят налоги. Это, по мнению Орлова, собравшиеся и должны донести до горожан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ищет поддержки у местных лидеров общественного мнения в борьбе с нелегальной уличной торговлей и теми, кто ее контролирует. Обсуждение вынесли на «Совет неравнодушных горожан», куда входят редакторы СМИ, депутаты, чиновники и деятели культуры. Заседание проходило в кластере «Домна» на ул. Вайнера. Перед началом в зале появились представители «Союза владельцем нестационарных торговых объектов», созданного в конце 2023-го и сразу потребовавшего отставки профильного вице-мэра Дмитрия Ноженко. В руках активистов был плакат «Мы против незаконных торговых объектов! Мы за легальный бизнес». Но Орлова это не тронуло. Он сразу обозначил, что, во-первых, высказываться могут только члены совета, а во-вторых, даже с ними он не планирует дискутировать — лишь хочет донести свою позицию. «Вы — лидеры общественного мнения, за вами мощный информационный ресурс, поймите, пожалуйста, это не чья-то там блажь или попытки — боже упаси — передела рынка. Это элементарное наведение порядка, который соответствовал бы столице Среднего Урала. Потому что стыдно за город с таким внешним видом. Это ответ на запрос тысяч горожан», — объяснил Орлов цель совещания. И передал слово начальнику комитета по товарному рынку Максиму Чаплыгину. Чаплыгин повторно зачитал основные параметры положения о новых правилах торговли, которое пока не может пройти через гордуму (не без влияния отдельных бизнес-групп). Основное из выступления Чаплыгина: в центре города и на гостевых маршрутах киосков должно быть минимум (для этого чиновники, как уже сообщало агентство, взвинчивают плату за аренду), и в целом количество объектов уличной торговли должно сокращаться (стационарные магазины, считает администрация, вполне закрывают потребности горожан), требования к владельцам незаконных киосков сносить их в течение пяти дней — адекватные, в других городах жестче, хозяева торговых точек часто не соблюдают требования по содержанию их и пространства вокруг, массово подключаются к чужим сетям и годами не платят налоги. Это, по мнению Орлова, собравшиеся и должны донести до горожан.