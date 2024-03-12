Происшествия Свердловчанина, натравившего питбуля на самоеда, избили и заставили извиниться. Видео 13 марта 2024 в 00:08 Размер текста - 17 + Владелец бойцовской собаки заявил, что оплатит лечение пострадавшего пса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Сухого Лога (Свердловская область), который натравил свою бойцовскую собаку (питбуля) на самоеда, извинился. Он собирается оплатить лечение пострадавшего пса. На видео на лице мужчины заметны следы ударов, однако большая его часть замазана. Обращение появилось в сети. «Это хозяин той собаки, которая покусала вашу собаку. Извините меня за этот случай, соберите все чеки на лечение вашей собаки. Я вам оплачу… Пожалуйста, извините меня», — говорит мужчина на видео, опубликованном в telegram-канале «Типичный Сухой Лог». Инцидент произошел в начале марта. Очевидцы сообщили, что мужчина даже не пытался остановить своего пса. По словам местных жителей, это не первый случай нападения его собаки на других животных и людей. Владелец пострадавшего самоеда рассказал, что мужчина натравил питбуля на его пса из-за спора на машину. Сотрудники Богдановичского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Свердловской области ходатайствуют о передаче им из полиции материалов дела мужчины. Следователи хотят самостоятельно провести дальнейшую проверку. Житель Сухого Лога (Свердловская область), который натравил свою бойцовскую собаку (питбуля) на самоеда, извинился. Он собирается оплатить лечение пострадавшего пса. На видео на лице мужчины заметны следы ударов, однако большая его часть замазана. Обращение появилось в сети. «Это хозяин той собаки, которая покусала вашу собаку. Извините меня за этот случай, соберите все чеки на лечение вашей собаки. Я вам оплачу… Пожалуйста, извините меня», — говорит мужчина на видео, опубликованном в telegram-канале «Типичный Сухой Лог». Инцидент произошел в начале марта. Очевидцы сообщили, что мужчина даже не пытался остановить своего пса. По словам местных жителей, это не первый случай нападения его собаки на других животных и людей. Владелец пострадавшего самоеда рассказал, что мужчина натравил питбуля на его пса из-за спора на машину. Сотрудники Богдановичского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Свердловской области ходатайствуют о передаче им из полиции материалов дела мужчины. Следователи хотят самостоятельно провести дальнейшую проверку. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям