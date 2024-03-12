РБК: власти Ростовской области опровергли информацию об атаке ВСУ Волгодонска

13 марта 2024 в 00:56 Размер текста - 17 +

Ранее об якобы атаке Волгодонска дронами сообщили военкоры Фото: Стас Этвеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Ростовской области опровергли информацию о срабатывании ПВО из-за якобы атаки ВСУ в Волгодонске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Данная информация не подтверждается», — рассказали РБК в пресс-службе правительства региона. Так прокомментировали информацию о работе ПВО, появившуюся ранее в местных telegram-каналах. Военкоры «Русской весны» в ночь с 12 на 13 марта сообщили, что ВСУ якобы атаковали Волгодонск, где расположена Ростовская АЭС. По их информации, российская армия продолжает отражать атаку дронов.

Власти Ростовской области опровергли информацию о срабатывании ПВО из-за якобы атаки ВСУ в Волгодонске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Данная информация не подтверждается», — рассказали РБК в пресс-службе правительства региона. Так прокомментировали информацию о работе ПВО, появившуюся ранее в местных telegram-каналах. Военкоры «Русской весны» в ночь с 12 на 13 марта сообщили, что ВСУ якобы атаковали Волгодонск, где расположена Ростовская АЭС. По их информации, российская армия продолжает отражать атаку дронов.