РБК: власти Ростовской области опровергли информацию об атаке ВСУ Волгодонска

Ранее об якобы атаке Волгодонска дронами сообщили военкоры
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Власти Ростовской области опровергли информацию о срабатывании ПВО из-за якобы атаки ВСУ в Волгодонске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Данная информация не подтверждается», — рассказали РБК в пресс-службе правительства региона. Так прокомментировали информацию о работе ПВО, появившуюся ранее в местных telegram-каналах.
Военкоры «Русской весны» в ночь с 12 на 13 марта сообщили, что ВСУ якобы атаковали Волгодонск, где расположена Ростовская АЭС. По их информации, российская армия продолжает отражать атаку дронов.
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