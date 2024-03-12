12 марта 2024

РБК: власти Ростовской области опровергли информацию об атаке ВСУ Волгодонска

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Ранее об якобы атаке Волгодонска дронами сообщили военкоры Фото:
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Власти Ростовской области опровергли информацию о срабатывании ПВО из-за якобы атаки ВСУ в Волгодонске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Данная информация не подтверждается», — рассказали РБК в пресс-службе правительства региона. Так прокомментировали информацию о работе ПВО, появившуюся ранее в местных telegram-каналах.

Военкоры «Русской весны» в ночь с 12 на 13 марта сообщили, что ВСУ якобы атаковали Волгодонск, где расположена Ростовская АЭС. По их информации, российская армия продолжает отражать атаку дронов.

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Власти Ростовской области опровергли информацию о срабатывании ПВО из-за якобы атаки ВСУ в Волгодонске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Данная информация не подтверждается», — рассказали РБК в пресс-службе правительства региона. Так прокомментировали информацию о работе ПВО, появившуюся ранее в местных telegram-каналах. Военкоры «Русской весны» в ночь с 12 на 13 марта сообщили, что ВСУ якобы атаковали Волгодонск, где расположена Ростовская АЭС. По их информации, российская армия продолжает отражать атаку дронов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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