12 марта 2024

«РВ»: ВСУ атакуют Волгодонск, где расположена Ростовская АЭС

© Служба новостей «URA.RU»
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Предположительно, атака ведется дронами, написали военкоры Фото:
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По предварительным данным, ВСУ атакуют Волгодонск, где расположена Ростовская АЭС. Об этом сообщают военкоры «Русской весны».

«Враг атакует Волгодонск, где расположена Ростовская АЭС. Армия России отражает атаку дронов», — написали военкоры в telegram-канале. При этом официальной информации о возможной атаке со стороны Киева нет.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается.

За последние сутки ВСУ пытались атаковать девять регионов РФ. Об этом подробно в материале URA.RU. При обстреле ДНР пострадали шесть мирных жителей. В частности, в Белгороде и области закроют школы на три дня из-за атаки ВСУ.

Обновлено в 0:47: Данная информация не подтверждается, ПВО не работала, передает слова пресс-службы правительства Ростовской области РБК.

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По предварительным данным, ВСУ атакуют Волгодонск, где расположена Ростовская АЭС. Об этом сообщают военкоры «Русской весны». «Враг атакует Волгодонск, где расположена Ростовская АЭС. Армия России отражает атаку дронов», — написали военкоры в telegram-канале. При этом официальной информации о возможной атаке со стороны Киева нет. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается. За последние сутки ВСУ пытались атаковать девять регионов РФ. Об этом подробно в материале URA.RU. При обстреле ДНР пострадали шесть мирных жителей. В частности, в Белгороде и области закроют школы на три дня из-за атаки ВСУ. Обновлено в 0:47: Данная информация не подтверждается, ПВО не работала, передает слова пресс-службы правительства Ростовской области РБК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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