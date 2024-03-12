«РВ»: ВСУ атакуют Волгодонск, где расположена Ростовская АЭС

По предварительным данным, ВСУ атакуют Волгодонск, где расположена Ростовская АЭС. Об этом сообщают военкоры «Русской весны».
«Враг атакует Волгодонск, где расположена Ростовская АЭС. Армия России отражает атаку дронов», — написали военкоры в telegram-канале. При этом официальной информации о возможной атаке со стороны Киева нет.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается.
За последние сутки ВСУ пытались атаковать девять регионов РФ. Об этом подробно в материале URA.RU. При обстреле ДНР пострадали шесть мирных жителей. В частности, в Белгороде и области закроют школы на три дня из-за атаки ВСУ.
Обновлено в 0:47: Данная информация не подтверждается, ПВО не работала, передает слова пресс-службы правительства Ростовской области РБК.
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