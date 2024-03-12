Мизулина заявила, что вдохновила тюменца, написавшего песню про Путина

13 марта 2024 в 01:03 Размер текста - 17 +

Мизулина считает, что вдохновила тюменского рэпера на создание песни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Приезд главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в Тюмень в феврале 2024 года вдохновил местного рэпера Никиту Белова на создание песни про президента России Владимира Путина. Об этом общественница заявила в соцсети. «В Тюмени рэпер (Никита Белов — прим. URA.RU) вдохновился встречей с молодежью, где мне вручили футболку с надписью „Человек, который изменил все“. Он записал трек про нашего Президента с одноименным названием», — опубликовала Мизулина пост в своем telegram-канале. Сам артист рассказал URA.RU, что на написание песни и съемки клипа его вдохновила цитата губернатора Александра Моора о президенте. Другая юная жительница Тюмени после встречи с главой Лиги безопасного интернета сделала себе татуировку «Сделано в России». Мизулина на действия школьницы ответила, что сама она никогда не решится на то, чтобы сделать тату.

Приезд главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в Тюмень в феврале 2024 года вдохновил местного рэпера Никиту Белова на создание песни про президента России Владимира Путина. Об этом общественница заявила в соцсети. «В Тюмени рэпер (Никита Белов — прим. URA.RU) вдохновился встречей с молодежью, где мне вручили футболку с надписью „Человек, который изменил все“. Он записал трек про нашего Президента с одноименным названием», — опубликовала Мизулина пост в своем telegram-канале. Сам артист рассказал URA.RU, что на написание песни и съемки клипа его вдохновила цитата губернатора Александра Моора о президенте. Другая юная жительница Тюмени после встречи с главой Лиги безопасного интернета сделала себе татуировку «Сделано в России». Мизулина на действия школьницы ответила, что сама она никогда не решится на то, чтобы сделать тату.