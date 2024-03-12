Мизулина заявила, что вдохновила тюменца, написавшего песню про Путина

Приезд главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в Тюмень в феврале 2024 года вдохновил местного рэпера Никиту Белова на создание песни про президента России Владимира Путина. Об этом общественница заявила в соцсети.
«В Тюмени рэпер (Никита Белов — прим. URA.RU) вдохновился встречей с молодежью, где мне вручили футболку с надписью „Человек, который изменил все“. Он записал трек про нашего Президента с одноименным названием», — опубликовала Мизулина пост в своем telegram-канале.
Сам артист рассказал URA.RU, что на написание песни и съемки клипа его вдохновила цитата губернатора Александра Моора о президенте. Другая юная жительница Тюмени после встречи с главой Лиги безопасного интернета сделала себе татуировку «Сделано в России». Мизулина на действия школьницы ответила, что сама она никогда не решится на то, чтобы сделать тату.
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