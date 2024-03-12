Тюменская школьница сделала татуировку после встречи с Мизулиной

Екатерина Мизулина приезжала в Тюмень 23 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Школьница из Тюмени сделала татуировку «Сделано в России» после встречи с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, которая приезжала с визитом в город 23 февраля. Информация об этом указана в telegram-канале «Екатерина Мизулина — Тюмень».

«Екатерина Михайловна, здравствуйте! Это моя первая татуировка, решилась на нее после встречи с вами в Тюмени», — написала школьница в telegram-канале «Екатерина Мизулина — Тюмень».

В комментариях к записи Мизулина ответила, что сама она никогда не решится на то, чтобы сделать татуировку. «Вот такие пироги. P. S. У меня татуировок нет и никогда не будет», — написала она в комментариях к публикации.

Екатерина Мизулина известна своими громкими доносами на российских блогеров и рэперов. Она неоднократно жаловалась на публичных людей в различные структуры. В том числе, в МВД РФ.