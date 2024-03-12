Тюменская школьница сделала татуировку после встречи с Мизулиной

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Екатерина Мизулина на встрече с екатеринбургскими студентами. Екатеринбург
Екатерина Мизулина приезжала в Тюмень 23 февраля Фото:

Школьница из Тюмени сделала татуировку «Сделано в России» после встречи с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, которая приезжала с визитом в город 23 февраля. Информация об этом указана в telegram-канале «Екатерина Мизулина — Тюмень».

«Екатерина Михайловна, здравствуйте! Это моя первая татуировка, решилась на нее после встречи с вами в Тюмени», — написала школьница в telegram-канале «Екатерина Мизулина — Тюмень».

В комментариях к записи Мизулина ответила, что сама она никогда не решится на то, чтобы сделать татуировку. «Вот такие пироги. P. S. У меня татуировок нет и никогда не будет», — написала она в комментариях к публикации.

Екатерина Мизулина известна своими громкими доносами на российских блогеров и рэперов. Она неоднократно жаловалась на публичных людей в различные структуры. В том числе, в МВД РФ.

Тюменская школьница решилась на татуировку после встречи с Екатериной Мизулиной
Тюменская школьница решилась на татуировку после встречи с Екатериной Мизулиной

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Школьница из Тюмени сделала татуировку «Сделано в России» после встречи с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, которая приезжала с визитом в город 23 февраля. Информация об этом указана в telegram-канале «Екатерина Мизулина — Тюмень». «Екатерина Михайловна, здравствуйте! Это моя первая татуировка, решилась на нее после встречи с вами в Тюмени», — написала школьница в telegram-канале «Екатерина Мизулина — Тюмень». В комментариях к записи Мизулина ответила, что сама она никогда не решится на то, чтобы сделать татуировку. «Вот такие пироги. P. S. У меня татуировок нет и никогда не будет», — написала она в комментариях к публикации. Екатерина Мизулина известна своими громкими доносами на российских блогеров и рэперов. Она неоднократно жаловалась на публичных людей в различные структуры. В том числе, в МВД РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...