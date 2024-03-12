ВСУ атаковали приграничные регионы РФ: главное к утру 13 марта

Округ в Белгородской области подвергся атаке трех дронов ВСУ

13 марта 2024 в 06:54 Размер текста - 17 +

Система ПВО работает в небе над Курском Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ утром 13 марта попытались атаковать приграничные территории РФ. В частности, атаки пришлись по Белгородской, Курской и Воронежской областям. URA.RU собрало главные новости об атаках украинских дронов к утру 13 марта. В Курской области сбили четыре дрона ВСУ Система ПВО работает в небе над Курском, сбиты четыре украинских беспилотника, сообщил губернатор Роман Старовойт в telegram-канале. Позже он объявил ракетную опасность в Курском районе и призвал жителей укрыться. В Белгородской области сбили шесть беспилотников Система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа в районе села Серебрянка Новооскольского городского округа Белгородской области. Предварительно, никто не пострадал, но загорелся сарай, рассказал губернатор Вячеслав Гладков в telegram-канале. В Губкинском городском округе сбили три дрона, пострадавших не было. Также еще один беспилотник ВСУ сбили в районе села Круглое. В Воронежской области несколько раз работали силы ПВО Система ПВО работала несколько раз в Воронежской области, по предварительной информации, без последствий для гражданских объектов. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в telegram-канале. Массированная атака на регионы РФ 12 марта В ночь на 12 марта ВСУ предприняли массированную атаку на девять регионов России. В том числе ВСУ направляли дроны на Белгородскую, Орловскую, Курскую и Тульскую области, а также Москву. Средства ПВО перехватили и уничтожили 25 беспилотников. URA.RU подробно рассказывало об атаке дронов в ночь на 12 марта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ утром 13 марта попытались атаковать приграничные территории РФ. В частности, атаки пришлись по Белгородской, Курской и Воронежской областям. URA.RU собрало главные новости об атаках украинских дронов к утру 13 марта. Система ПВО работает в небе над Курском, сбиты четыре украинских беспилотника, сообщил губернатор Роман Старовойт в telegram-канале. Позже он объявил ракетную опасность в Курском районе и призвал жителей укрыться. Система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа в районе села Серебрянка Новооскольского городского округа Белгородской области. Предварительно, никто не пострадал, но загорелся сарай, рассказал губернатор Вячеслав Гладков в telegram-канале. В Губкинском городском округе сбили три дрона, пострадавших не было. Также еще один беспилотник ВСУ сбили в районе села Круглое. Система ПВО работала несколько раз в Воронежской области, по предварительной информации, без последствий для гражданских объектов. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в telegram-канале. В ночь на 12 марта ВСУ предприняли массированную атаку на девять регионов России. В том числе ВСУ направляли дроны на Белгородскую, Орловскую, Курскую и Тульскую области, а также Москву. Средства ПВО перехватили и уничтожили 25 беспилотников. URA.RU подробно рассказывало об атаке дронов в ночь на 12 марта.