12 марта 2024

ВСУ атаковали приграничные регионы РФ: главное к утру 13 марта

Округ в Белгородской области подвергся атаке трех дронов ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Система ПВО работает в небе над Курском Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ утром 13 марта попытались атаковать приграничные территории РФ. В частности, атаки пришлись по Белгородской, Курской и Воронежской областям. URA.RU собрало главные новости об атаках украинских дронов к утру 13 марта.

В Курской области сбили четыре дрона ВСУ

Система ПВО работает в небе над Курском, сбиты четыре украинских беспилотника, сообщил губернатор Роман Старовойт в telegram-канале. Позже он объявил ракетную опасность в Курском районе и призвал жителей укрыться.

В Белгородской области сбили шесть беспилотников

Система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа в районе села Серебрянка Новооскольского городского округа Белгородской области. Предварительно, никто не пострадал, но загорелся сарай, рассказал губернатор Вячеслав Гладков в telegram-канале. В Губкинском городском округе сбили три дрона, пострадавших не было. Также еще один беспилотник ВСУ сбили в районе села Круглое.

В Воронежской области несколько раз работали силы ПВО

Система ПВО работала несколько раз в Воронежской области, по предварительной информации, без последствий для гражданских объектов. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в telegram-канале.

Массированная атака на регионы РФ 12 марта

В ночь на 12 марта ВСУ предприняли массированную атаку на девять регионов России. В том числе ВСУ направляли дроны на Белгородскую, Орловскую, Курскую и Тульскую области, а также Москву. Средства ПВО перехватили и уничтожили 25 беспилотников. URA.RU подробно рассказывало об атаке дронов в ночь на 12 марта.

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ВСУ утром 13 марта попытались атаковать приграничные территории РФ. В частности, атаки пришлись по Белгородской, Курской и Воронежской областям. URA.RU собрало главные новости об атаках украинских дронов к утру 13 марта. Система ПВО работает в небе над Курском, сбиты четыре украинских беспилотника, сообщил губернатор Роман Старовойт в telegram-канале. Позже он объявил ракетную опасность в Курском районе и призвал жителей укрыться. Система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа в районе села Серебрянка Новооскольского городского округа Белгородской области. Предварительно, никто не пострадал, но загорелся сарай, рассказал губернатор Вячеслав Гладков в telegram-канале. В Губкинском городском округе сбили три дрона, пострадавших не было. Также еще один беспилотник ВСУ сбили в районе села Круглое. Система ПВО работала несколько раз в Воронежской области, по предварительной информации, без последствий для гражданских объектов. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в telegram-канале. В ночь на 12 марта ВСУ предприняли массированную атаку на девять регионов России. В том числе ВСУ направляли дроны на Белгородскую, Орловскую, Курскую и Тульскую области, а также Москву. Средства ПВО перехватили и уничтожили 25 беспилотников. URA.RU подробно рассказывало об атаке дронов в ночь на 12 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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