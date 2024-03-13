Президент РФ оценил угрозу ядерной войны со стороны США

Путин: США развивают ядерные силы и Россия об этом знает

13 марта 2024 в 07:10 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подчеркнул, что США развивают свои ядерные силы Фото: Владимир Андреев © URA.RU США не готовы развязывать ядерную войну в ближайшем будущем, несмотря на то, что они развивают свои силы в этом направлении. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. «Они сейчас ставят задачи повысить вот эту современность, новизну, соответствующий план у них есть. Мы тоже об этом знаем. Они развивают все свои компоненты. <…> Но это не значит, что они готовы завтра развязать ядерную войну» — подчеркнул Владимир Путин в интервью с журналистом Дмитрием Киселевым. Президент России также подчеркнул, что Россия не отстает от Вашингтона в этом плане и наращивает свои силы. Российский глава также добавил, что войска США на Украине будут объявлены интервентами. При условии, что они там появятся.

США не готовы развязывать ядерную войну в ближайшем будущем, несмотря на то, что они развивают свои силы в этом направлении. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. «Они сейчас ставят задачи повысить вот эту современность, новизну, соответствующий план у них есть. Мы тоже об этом знаем. Они развивают все свои компоненты. <…> Но это не значит, что они готовы завтра развязать ядерную войну» — подчеркнул Владимир Путин в интервью с журналистом Дмитрием Киселевым. Президент России также подчеркнул, что Россия не отстает от Вашингтона в этом плане и наращивает свои силы. Российский глава также добавил, что войска США на Украине будут объявлены интервентами. При условии, что они там появятся.