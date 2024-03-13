Президент РФ оценил угрозу ядерной войны со стороны США

Путин: США развивают ядерные силы и Россия об этом знает
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Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, путин владимир, топ
Владимир Путин подчеркнул, что США развивают свои ядерные силы Фото:

США не готовы развязывать ядерную войну в ближайшем будущем, несмотря на то, что они развивают свои силы в этом направлении. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

«Они сейчас ставят задачи повысить вот эту современность, новизну, соответствующий план у них есть. Мы тоже об этом знаем. Они развивают все свои компоненты. <…> Но это не значит, что они готовы завтра развязать ядерную войну» — подчеркнул Владимир Путин в интервью с журналистом Дмитрием Киселевым. Президент России также подчеркнул, что Россия не отстает от Вашингтона в этом плане и наращивает свои силы.

Российский глава также добавил, что войска США на Украине будут объявлены интервентами. При условии, что они там появятся.

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США не готовы развязывать ядерную войну в ближайшем будущем, несмотря на то, что они развивают свои силы в этом направлении. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. «Они сейчас ставят задачи повысить вот эту современность, новизну, соответствующий план у них есть. Мы тоже об этом знаем. Они развивают все свои компоненты. <…> Но это не значит, что они готовы завтра развязать ядерную войну» — подчеркнул Владимир Путин в интервью с журналистом Дмитрием Киселевым. Президент России также подчеркнул, что Россия не отстает от Вашингтона в этом плане и наращивает свои силы. Российский глава также добавил, что войска США на Украине будут объявлены интервентами. При условии, что они там появятся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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