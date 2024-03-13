Путин назвал единственное условие для переговоров по Украине

Путин: Россия готова к переговорам с Украиной
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Владимир Путин на XXI съезде партии "Единая Россия". Москва, путин владимир
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Спецоперация РФ на Украине

Россия готова к переговорам с Украиной, но на условии тех реалий, которые сформированы уже сейчас. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Да, готовы [к переговорам], но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле», — подчеркнул российский лидер в ходе интервью с журналистом Дмитрием Киселевым для телеканала «Россия 1» и РИА Новости.

Путин также подчеркнул, что Россия в целом готова к переговорам с Украиной. Однако они будут проходить с учетом безопасности для российского государства.

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Россия готова к переговорам с Украиной, но на условии тех реалий, которые сформированы уже сейчас. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Да, готовы [к переговорам], но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле», — подчеркнул российский лидер в ходе интервью с журналистом Дмитрием Киселевым для телеканала «Россия 1» и РИА Новости. Путин также подчеркнул, что Россия в целом готова к переговорам с Украиной. Однако они будут проходить с учетом безопасности для российского государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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