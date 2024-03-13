Путин назвал единственное условие для переговоров по Украине

Путин: Россия готова к переговорам с Украиной

13 марта 2024 в 07:32 Размер текста - 17 +

. Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия готова к переговорам с Украиной, но на условии тех реалий, которые сформированы уже сейчас. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Да, готовы [к переговорам], но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле», — подчеркнул российский лидер в ходе интервью с журналистом Дмитрием Киселевым для телеканала «Россия 1» и РИА Новости. Путин также подчеркнул, что Россия в целом готова к переговорам с Украиной. Однако они будут проходить с учетом безопасности для российского государства.

Россия готова к переговорам с Украиной, но на условии тех реалий, которые сформированы уже сейчас. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Да, готовы [к переговорам], но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле», — подчеркнул российский лидер в ходе интервью с журналистом Дмитрием Киселевым для телеканала «Россия 1» и РИА Новости. Путин также подчеркнул, что Россия в целом готова к переговорам с Украиной. Однако они будут проходить с учетом безопасности для российского государства.