Путин: переговоры по Украине — это не пауза для перевооружения Киева

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Владимир Путин на торжественном построении, посвященном 20-летию авиабазы в Киргизстане. Бишкек, путин владимир
Владимир Путин высказался о переговорах по Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Переговоры по конфликту на Украине — это серьезный разговор с гарантиями безопасности РФ, а не пауза для перевооружения Киева. Об этом сказал президент России Владимир Путин, подчеркнув, что РФ интересуют, прежде всего, интересы безопасности страны.

«Переговоры — это не пауза для перевооружения Киева, а серьезный разговор с гарантиями безопасности России. Мы хотим, повторяю еще раз, разрешать все споры, и данный спор, данный конфликт мирными средствами. И мы готовы к этому… В данном случае нас прежде всего интересует безопасность России, Российской Федерации», — сказал Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости. Также президент подчеркнул, что Москва знает, «какие морковки ей собираются показывать», чтобы убедить, что момент настал.

Россия неоднократно говорила, что готова на переговоры по Украине. К ним Киев недавно призывал и папа Римский. Он заявлял, что нужна смелость, чтобы поднять белый флаг. Однако президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал слова понтифика, заявив, что Церковь занимается «виртуальным посредничеством».

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Переговоры по конфликту на Украине — это серьезный разговор с гарантиями безопасности РФ, а не пауза для перевооружения Киева. Об этом сказал президент России Владимир Путин, подчеркнув, что РФ интересуют, прежде всего, интересы безопасности страны. «Переговоры — это не пауза для перевооружения Киева, а серьезный разговор с гарантиями безопасности России. Мы хотим, повторяю еще раз, разрешать все споры, и данный спор, данный конфликт мирными средствами. И мы готовы к этому… В данном случае нас прежде всего интересует безопасность России, Российской Федерации», — сказал Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости. Также президент подчеркнул, что Москва знает, «какие морковки ей собираются показывать», чтобы убедить, что момент настал. Россия неоднократно говорила, что готова на переговоры по Украине. К ним Киев недавно призывал и папа Римский. Он заявлял, что нужна смелость, чтобы поднять белый флаг. Однако президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал слова понтифика, заявив, что Церковь занимается «виртуальным посредничеством».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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