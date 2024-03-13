Путин: переговоры по Украине — это не пауза для перевооружения Киева

13 марта 2024 в 07:32 Размер текста - 17 +

Владимир Путин высказался о переговорах по Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Переговоры по конфликту на Украине — это серьезный разговор с гарантиями безопасности РФ, а не пауза для перевооружения Киева. Об этом сказал президент России Владимир Путин, подчеркнув, что РФ интересуют, прежде всего, интересы безопасности страны. «Переговоры — это не пауза для перевооружения Киева, а серьезный разговор с гарантиями безопасности России. Мы хотим, повторяю еще раз, разрешать все споры, и данный спор, данный конфликт мирными средствами. И мы готовы к этому… В данном случае нас прежде всего интересует безопасность России, Российской Федерации», — сказал Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости. Также президент подчеркнул, что Москва знает, «какие морковки ей собираются показывать», чтобы убедить, что момент настал. Россия неоднократно говорила, что готова на переговоры по Украине. К ним Киев недавно призывал и папа Римский. Он заявлял, что нужна смелость, чтобы поднять белый флаг. Однако президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал слова понтифика, заявив, что Церковь занимается «виртуальным посредничеством».

Переговоры по конфликту на Украине — это серьезный разговор с гарантиями безопасности РФ, а не пауза для перевооружения Киева. Об этом сказал президент России Владимир Путин, подчеркнув, что РФ интересуют, прежде всего, интересы безопасности страны. «Переговоры — это не пауза для перевооружения Киева, а серьезный разговор с гарантиями безопасности России. Мы хотим, повторяю еще раз, разрешать все споры, и данный спор, данный конфликт мирными средствами. И мы готовы к этому… В данном случае нас прежде всего интересует безопасность России, Российской Федерации», — сказал Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости. Также президент подчеркнул, что Москва знает, «какие морковки ей собираются показывать», чтобы убедить, что момент настал. Россия неоднократно говорила, что готова на переговоры по Украине. К ним Киев недавно призывал и папа Римский. Он заявлял, что нужна смелость, чтобы поднять белый флаг. Однако президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал слова понтифика, заявив, что Церковь занимается «виртуальным посредничеством».