Путин назвал одну из самых востребованных профессий в России

Путин назвал профессию агронома одной из наиболее востребованных в России

05 марта 2024 в 20:37 Размер текста - 17 +

Владимир Путин высказался о востребованности профессии агроном Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что профессия агронома является на сегодня одной из наиболее востребованных и престижных в стране. Она требует глубоких знаний и хорошего опыта. Соответствующее видео разместил российский журналист Павел Зарубин. «Название агроном — это солидно звучит. Агрономы нарасхват сегодня в стране. Огромный дефицит хороших специалистов. Очень престижная работа, которая требует знаний, опыта и умения совершенствоваться. <…> Необходимо показывать перспективы развития данной профессии и ее значимость для страны», — подчеркнул Владимир Путин во время общения с работниками тепличного агропромышленного комплекса «Солнечный дар». Кадры опубликовал Павел Зарубин. Президент страны также подчеркнул, что на сегодня профессия агронома не заключается в том, чтобы в резиновых сапогах ходить по фекалиям. Путин посетил поселок Солнечнодольск в Ставрополье, на территории которого находится тепличный комплекс. Там президента познакомили с технологиями, которые используют сотрудники предприятия. Также президент ознакомился с местной кухней и разоткровенничался с работниками. Под конец встречи, во время общения с жителями, президента расцеловали.

Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что профессия агронома является на сегодня одной из наиболее востребованных и престижных в стране. Она требует глубоких знаний и хорошего опыта. Соответствующее видео разместил российский журналист Павел Зарубин. «Название агроном — это солидно звучит. Агрономы нарасхват сегодня в стране. Огромный дефицит хороших специалистов. Очень престижная работа, которая требует знаний, опыта и умения совершенствоваться. <…> Необходимо показывать перспективы развития данной профессии и ее значимость для страны», — подчеркнул Владимир Путин во время общения с работниками тепличного агропромышленного комплекса «Солнечный дар». Кадры опубликовал Павел Зарубин. Президент страны также подчеркнул, что на сегодня профессия агронома не заключается в том, чтобы в резиновых сапогах ходить по фекалиям. Путин посетил поселок Солнечнодольск в Ставрополье, на территории которого находится тепличный комплекс. Там президента познакомили с технологиями, которые используют сотрудники предприятия. Также президент ознакомился с местной кухней и разоткровенничался с работниками. Под конец встречи, во время общения с жителями, президента расцеловали.