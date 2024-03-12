В Ноябрьске мужчина устроил поножовщину в скандальном кафе

Житель Ноябрьска пойдет под суд за нападение с ножом на знакомого

13 марта 2024 в 09:53 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске мужчина ответит за нападение с ножом на знакомого Фото: Стас Этвеш © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) в кафе «Гурман», где летом 2023 года произошла перестрелка, мужчина напал с ножом на знакомого, нанеся ему не менее четырех колото-резаных ран. В отношении нападавшего завели уголовное дело, которое в настоящее время отправлено в суд, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «В вечернее время в Ноябрьске на территории кафе „Гурман“ 31-летний мужчина из личной неприязни нанес не менее четырех колото-резаных ранений в область груди 34-летнему знакомому. Преступные действия нападавшего остановили свидетели происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Нападавший был задержан, а потерпевшему своевременно оказана медицинская помощь. Действия нападавшего мужчины попадают под статью «Покушение на убийство», уголовное дело направлено в суд. В кафе «Гурман» в Ноябрьске уже происходили различные скандалы. В июле 2023 года там произошла перестрелка с использованием травматического оружия, в результате которой пострадал человек.

В Ноябрьске (ЯНАО) в кафе «Гурман», где летом 2023 года произошла перестрелка, мужчина напал с ножом на знакомого, нанеся ему не менее четырех колото-резаных ран. В отношении нападавшего завели уголовное дело, которое в настоящее время отправлено в суд, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «В вечернее время в Ноябрьске на территории кафе „Гурман“ 31-летний мужчина из личной неприязни нанес не менее четырех колото-резаных ранений в область груди 34-летнему знакомому. Преступные действия нападавшего остановили свидетели происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Нападавший был задержан, а потерпевшему своевременно оказана медицинская помощь. Действия нападавшего мужчины попадают под статью «Покушение на убийство», уголовное дело направлено в суд. В кафе «Гурман» в Ноябрьске уже происходили различные скандалы. В июле 2023 года там произошла перестрелка с использованием травматического оружия, в результате которой пострадал человек.