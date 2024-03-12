12 марта 2024

В Ноябрьске мужчина устроил поножовщину в скандальном кафе

Житель Ноябрьска пойдет под суд за нападение с ножом на знакомого
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
В Ноябрьске мужчина ответит за нападение с ножом на знакомого Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) в кафе «Гурман», где летом 2023 года произошла перестрелка, мужчина напал с ножом на знакомого, нанеся ему не менее четырех колото-резаных ран. В отношении нападавшего завели уголовное дело, которое в настоящее время отправлено в суд, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.

«В вечернее время в Ноябрьске на территории кафе „Гурман“ 31-летний мужчина из личной неприязни нанес не менее четырех колото-резаных ранений в область груди 34-летнему знакомому. Преступные действия нападавшего остановили свидетели происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

Нападавший был задержан, а потерпевшему своевременно оказана медицинская помощь. Действия нападавшего мужчины попадают под статью «Покушение на убийство», уголовное дело направлено в суд.

В кафе «Гурман» в Ноябрьске уже происходили различные скандалы. В июле 2023 года там произошла перестрелка с использованием травматического оружия, в результате которой пострадал человек.

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В Ноябрьске (ЯНАО) в кафе «Гурман», где летом 2023 года произошла перестрелка, мужчина напал с ножом на знакомого, нанеся ему не менее четырех колото-резаных ран. В отношении нападавшего завели уголовное дело, которое в настоящее время отправлено в суд, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «В вечернее время в Ноябрьске на территории кафе „Гурман“ 31-летний мужчина из личной неприязни нанес не менее четырех колото-резаных ранений в область груди 34-летнему знакомому. Преступные действия нападавшего остановили свидетели происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Нападавший был задержан, а потерпевшему своевременно оказана медицинская помощь. Действия нападавшего мужчины попадают под статью «Покушение на убийство», уголовное дело направлено в суд. В кафе «Гурман» в Ноябрьске уже происходили различные скандалы. В июле 2023 года там произошла перестрелка с использованием травматического оружия, в результате которой пострадал человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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