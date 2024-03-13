WADA признало невиновной тренера Валиевой в допинговом скандале

13 марта 2024 в 11:18 Размер текста - 17 +

Этери Тутберидзе (на фото слева) не будут привлекать к ответственности из-за допингового скандала с участием Камилы Валиевой, передает Оливье Ниггли Фото: AP/TASS новость из сюжета Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не намерено привлекать тренера российской спортсменки Камилы Валиевой Этери Тутберидзе к ответственности за допинговый скандал, так как нет прямых доказательств причастности последней. Об этом рассказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли. «Нет доказательств», позволяющих напрямую связать тренера с делом Валиевой о допинге», — подчеркнул Оливье Ниггли, передает Apnews. Он также выказал недовольство, что к ответственности была привлечена именно Валиева, а не те, кто стал инициатором того, чтобы российская фигуристка принимала допинг. Президент WADA Витольд Банка также уверен, что изначально инициатива о допинге поступило не от Камилы Валиевой. Фигуристку Камилу Валиеву ранее исключили из кандидатов в сборную РФ по фигурному катанию. Это произошло в связи с дисквалификацией спортсменки Спортивным арбитражным судом (CAS) за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка предположительно принимала запрещенный препарат триметазидин во время Олимпиады в Пекине. Она была лишена всех наград. Также ей запрещено участвовать в Олимпиаде до 2025 года. Тренер спортсменки Этери Тутберидзе раскритиковать тех, кто выступал на стороне защиты во время разбирательств в деле Валиевой, передают « Дни.ру» . В Кремле назвали несправедливой четырехлетнюю дисквалификацию фигуристки, сообщает MK.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не намерено привлекать тренера российской спортсменки Камилы Валиевой Этери Тутберидзе к ответственности за допинговый скандал, так как нет прямых доказательств причастности последней. Об этом рассказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли. «Нет доказательств», позволяющих напрямую связать тренера с делом Валиевой о допинге», — подчеркнул Оливье Ниггли, передает Apnews. Он также выказал недовольство, что к ответственности была привлечена именно Валиева, а не те, кто стал инициатором того, чтобы российская фигуристка принимала допинг. Президент WADA Витольд Банка также уверен, что изначально инициатива о допинге поступило не от Камилы Валиевой. Фигуристку Камилу Валиеву ранее исключили из кандидатов в сборную РФ по фигурному катанию. Это произошло в связи с дисквалификацией спортсменки Спортивным арбитражным судом (CAS) за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка предположительно принимала запрещенный препарат триметазидин во время Олимпиады в Пекине. Она была лишена всех наград. Также ей запрещено участвовать в Олимпиаде до 2025 года. Тренер спортсменки Этери Тутберидзе раскритиковать тех, кто выступал на стороне защиты во время разбирательств в деле Валиевой, передают «Дни.ру». В Кремле назвали несправедливой четырехлетнюю дисквалификацию фигуристки, сообщает MK.RU.