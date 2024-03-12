Общество ФСБ провела обыски у директора пермского музея PERMM 13 марта 2024 в 11:00 Размер текста - 17 + Сама Наиля Аллахвердиева обыски не комментирует Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники ФСБ провели обыски у директора пермского музея современного искусства PERMM Наили Аллахвердиевой. Действия оперативников связаны с делом Петра Верзилова* о госизмене, говорят источники СМИ. «Сотрудники ФСБ вчера провели обыски у директора Пермского музея современного искусства PERMM Наили Аллахвердиевой и у одной из пермских акционисток. Как говорят знакомые с ситуацией источники, обыски проводились в рамках уголовного дела о госизмене в отношении экс-активиста Pussy Riot Петра Верзилова*», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Корреспонденту URA.RU связаться в Аллахвердиевой не удалось. На сообщения она не ответила. Верзилова* в 2023 году Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8,5 года колонии за распространение ложных сведений о российской армии. 11 марта 2024 Мосгорсуд отменил приговор и направил на повторное рассмотрение. Как рассказывало URA.RU, 12 марта обыски по его делу прошли у художников по всей России. *Петр Верзилов внесен Минюстом РФ в перечень иноагентов. Сотрудники ФСБ провели обыски у директора пермского музея современного искусства PERMM Наили Аллахвердиевой. Действия оперативников связаны с делом Петра Верзилова* о госизмене, говорят источники СМИ. «Сотрудники ФСБ вчера провели обыски у директора Пермского музея современного искусства PERMM Наили Аллахвердиевой и у одной из пермских акционисток. Как говорят знакомые с ситуацией источники, обыски проводились в рамках уголовного дела о госизмене в отношении экс-активиста Pussy Riot Петра Верзилова*», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Корреспонденту URA.RU связаться в Аллахвердиевой не удалось. На сообщения она не ответила. Верзилова* в 2023 году Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8,5 года колонии за распространение ложных сведений о российской армии. 11 марта 2024 Мосгорсуд отменил приговор и направил на повторное рассмотрение. Как рассказывало URA.RU, 12 марта обыски по его делу прошли у художников по всей России. *Петр Верзилов внесен Минюстом РФ в перечень иноагентов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям