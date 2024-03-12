12 марта 2024

Депутатам думы Тюмени придется обучать стажеров-юристов

Выпускников юридических направлений будут стажировать депутаты думы Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Городская дума. Тюмень
Депутаты тюменской гордумы займутся подготовкой кадров для аппарата Фото:

Депутаты Тюменской городской думы получили дополнительную нагрузку. Теперь они будут лично встречаться со студентами-выпускниками юридических направлений. Об этом их попросила спикер Светлана Иванова. Информацию сообщил источник, близкий к представительному органу.

Спикер думы Тюмени увеличила нагрузку на своего заместителя

«Иванова решила, что участие депутатов будет лучше мотивировать студентов. Думе нужны качественные специалисты. Кадровый голод в госслужбе чувствуется везде», — сообщают собеседники агентства. В прошлые годы студентов стажировали исключительно помощники депутатов и прочие сотрудники аппарата.

Сама Светлана Иванова уже провела встречу с будущими чиновниками. «Сегодня я встретилась с практикантами — будущими юристами. В беседе рассказала об истории городской думы, профессиональных качествах депутатов, тематике и количестве поступающих обращений от тюменцев, ответила на вопросы ребят», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало о том, что сикер думы Тюмени Светлана Иванова оптимизировала работу депутатов на заседаниях. Она распорядилась, чтобы в зале заседаний установили новую программную систему электронного голосования.

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Депутаты Тюменской городской думы получили дополнительную нагрузку. Теперь они будут лично встречаться со студентами-выпускниками юридических направлений. Об этом их попросила спикер Светлана Иванова. Информацию сообщил источник, близкий к представительному органу. «Иванова решила, что участие депутатов будет лучше мотивировать студентов. Думе нужны качественные специалисты. Кадровый голод в госслужбе чувствуется везде», — сообщают собеседники агентства. В прошлые годы студентов стажировали исключительно помощники депутатов и прочие сотрудники аппарата. Сама Светлана Иванова уже провела встречу с будущими чиновниками. «Сегодня я встретилась с практикантами — будущими юристами. В беседе рассказала об истории городской думы, профессиональных качествах депутатов, тематике и количестве поступающих обращений от тюменцев, ответила на вопросы ребят», — написала она в своем Telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало о том, что сикер думы Тюмени Светлана Иванова оптимизировала работу депутатов на заседаниях. Она распорядилась, чтобы в зале заседаний установили новую программную систему электронного голосования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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