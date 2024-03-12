Депутатам думы Тюмени придется обучать стажеров-юристов

Выпускников юридических направлений будут стажировать депутаты думы Тюмени

13 марта 2024 в 12:07 Размер текста - 17 +

Депутаты тюменской гордумы займутся подготовкой кадров для аппарата Фото: Денис Моргунов © URA.RU Депутаты Тюменской городской думы получили дополнительную нагрузку. Теперь они будут лично встречаться со студентами-выпускниками юридических направлений. Об этом их попросила спикер Светлана Иванова. Информацию сообщил источник, близкий к представительному органу. Спикер думы Тюмени увеличила нагрузку на своего заместителя «Иванова решила, что участие депутатов будет лучше мотивировать студентов. Думе нужны качественные специалисты. Кадровый голод в госслужбе чувствуется везде», — сообщают собеседники агентства. В прошлые годы студентов стажировали исключительно помощники депутатов и прочие сотрудники аппарата. Сама Светлана Иванова уже провела встречу с будущими чиновниками. «Сегодня я встретилась с практикантами — будущими юристами. В беседе рассказала об истории городской думы, профессиональных качествах депутатов, тематике и количестве поступающих обращений от тюменцев, ответила на вопросы ребят», — написала она в своем Telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало о том, что сикер думы Тюмени Светлана Иванова оптимизировала работу депутатов на заседаниях. Она распорядилась, чтобы в зале заседаний установили новую программную систему электронного голосования.

Депутаты Тюменской городской думы получили дополнительную нагрузку. Теперь они будут лично встречаться со студентами-выпускниками юридических направлений. Об этом их попросила спикер Светлана Иванова. Информацию сообщил источник, близкий к представительному органу. «Иванова решила, что участие депутатов будет лучше мотивировать студентов. Думе нужны качественные специалисты. Кадровый голод в госслужбе чувствуется везде», — сообщают собеседники агентства. В прошлые годы студентов стажировали исключительно помощники депутатов и прочие сотрудники аппарата. Сама Светлана Иванова уже провела встречу с будущими чиновниками. «Сегодня я встретилась с практикантами — будущими юристами. В беседе рассказала об истории городской думы, профессиональных качествах депутатов, тематике и количестве поступающих обращений от тюменцев, ответила на вопросы ребят», — написала она в своем Telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало о том, что сикер думы Тюмени Светлана Иванова оптимизировала работу депутатов на заседаниях. Она распорядилась, чтобы в зале заседаний установили новую программную систему электронного голосования.