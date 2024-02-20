Спикер думы Тюмени увеличила нагрузку на своего заместителя

Заместитель спикера думы Тюмени получил дополнительную нагрузку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Председатель городской думы Тюмени Светлана Иванова увеличила нагрузку на своего заместителя — Дмитрия Оспиова. Она начала отправлять его на заседания всех постоянных комиссий гордумы. Об этом URA.RU стало известно от источников, близких к представительному органу. Самого Осипова можно вдиеть на каждом заседании комиссии.

«Иванова, как и обещала, с нового года перестала посещать заседания, чтобы не нервировать депутатов. Теперь эта функция легла на ее заместителя Дмитрия Осипова», — сообщают собеседники агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что спикер думы Тюмени ослабит контроль над депутатами. Она перестала посещать комиссии из-за того, что ее участие в заседаниях вызывало сильное напряжение среди депутатов и сотрудников аппарата.