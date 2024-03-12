Курганец, служивший наводчиком пулеметов, погиб на СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Жители города Катайска (Курганская область) простились с военнослужащим Юрием Михайловым, погибшим в зоне военных действий. Наводчик пулеметного отделения погиб на СВО в конце февраля. Данные появились в паблике «Типичный Катайск» соцсети «ВКонтакте».
В областном военкомате данную информацию подтвердили. «Прощание с наводчиком пулеметного отделения Юрием Михайловым прошло в Катайске. Захоронен на городском кладбище 9 марта», — сообщили в организации.
По данным военкомата, Михайлову было 30 лет. Служивший по контракту мужчина погиб 22 февраля.
Военнослужащий из курганского города Катайска Юрий Михайлов погиб в зоне СВО
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