12 марта 2024

Курганцы простились с наводчиком пулеметов, погибшим на СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с погибшим полковником-миротворцем у ОДО. Екатеринбург, гвоздики, прощание
Курганец, служивший наводчиком пулеметов, погиб на СВО Фото:
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Жители города Катайска (Курганская область) простились с военнослужащим Юрием Михайловым, погибшим в зоне военных действий. Наводчик пулеметного отделения погиб на СВО в конце февраля. Данные появились в паблике «Типичный Катайск» соцсети «ВКонтакте».

В областном военкомате данную информацию подтвердили. «Прощание с наводчиком пулеметного отделения Юрием Михайловым прошло в Катайске. Захоронен на городском кладбище 9 марта», — сообщили в организации.

По данным военкомата, Михайлову было 30 лет. Служивший по контракту мужчина погиб 22 февраля.

Военнослужащий из курганского города Катайска Юрий Михайлов погиб в зоне СВО
Военнослужащий из курганского города Катайска Юрий Михайлов погиб в зоне СВО

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Жители города Катайска (Курганская область) простились с военнослужащим Юрием Михайловым, погибшим в зоне военных действий. Наводчик пулеметного отделения погиб на СВО в конце февраля. Данные появились в паблике «Типичный Катайск» соцсети «ВКонтакте». В областном военкомате данную информацию подтвердили. «Прощание с наводчиком пулеметного отделения Юрием Михайловым прошло в Катайске. Захоронен на городском кладбище 9 марта», — сообщили в организации. По данным военкомата, Михайлову было 30 лет. Служивший по контракту мужчина погиб 22 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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