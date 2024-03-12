В службе спасения Кургана за полгода сменился третий руководитель

13 марта 2024 в 14:02 Размер текста - 17 +

Службу спасения Кургана возглавил Андрей Давыдов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В управлении по делам ГО и ЧС города Кургана назначен новый исполняющий обязанности начальника. Им стал Андрей Давыдов. С октября прошлого года это уже третий руководитель управления, сообщают базы данных о коммерческих и госструктурах. «Исполняющий обязанности начальника управления по делам ГО и ЧС города Кургана — Давыдов Андрей Николаевич», — информирует система Sbis. Он стал третьим ио начальника с октября 2023 года. В приемной управления редакции информацию о назначении подтвердили. Согласно справочным данным администрации города, ранее Давыдов являлся заведующим отделом материально-технического обеспечения управления. На должности ио начальника он сменил заместителя начальника, Галину Касумову, назначенную в середине декабря прошлого года. До Касумовой ио руководителя был Александр Беспятых. До работы в службе спасения он был председателем одной из территориальных избирательных комиссий города Кургана. Ранее URA.RU сообщало, что многолетнего руководителя службы спасения Аркадика Галустова обвинили в халатности из-за пожаров 2022 года в Кургане. После судов в нескольких инстанциях уголовное дело экс-начальника вернули в прокуратуру на доработку. После Галустова, отработавшего 19 лет на должности начальника, в управлении за полтора года сменились пять руководителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В управлении по делам ГО и ЧС города Кургана назначен новый исполняющий обязанности начальника. Им стал Андрей Давыдов. С октября прошлого года это уже третий руководитель управления, сообщают базы данных о коммерческих и госструктурах. «Исполняющий обязанности начальника управления по делам ГО и ЧС города Кургана — Давыдов Андрей Николаевич», — информирует система Sbis. Он стал третьим ио начальника с октября 2023 года. В приемной управления редакции информацию о назначении подтвердили. Согласно справочным данным администрации города, ранее Давыдов являлся заведующим отделом материально-технического обеспечения управления. На должности ио начальника он сменил заместителя начальника, Галину Касумову, назначенную в середине декабря прошлого года. До Касумовой ио руководителя был Александр Беспятых. До работы в службе спасения он был председателем одной из территориальных избирательных комиссий города Кургана. Ранее URA.RU сообщало, что многолетнего руководителя службы спасения Аркадика Галустова обвинили в халатности из-за пожаров 2022 года в Кургане. После судов в нескольких инстанциях уголовное дело экс-начальника вернули в прокуратуру на доработку. После Галустова, отработавшего 19 лет на должности начальника, в управлении за полтора года сменились пять руководителей.