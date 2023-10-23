Не найдя инвестора для крематория, власти Кургана предлагают сжигать тела в соседних регионах

Компания мэрии Кургана предлагает кремацию в Екатеринбурге и Челябинске

23 октября 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Курганцев возят на кремацию в соседние регионы Фото: Илья Московец © URA.RU Компания МУП «Бюро коммунальных услуг», принадлежащая городским властям, из-за отсутствия крематория в Кургане предлагает горожанам сжигать тела покойников в соседних регионах — Свердловской и Челябинской областях. Об этом сообщается на сайте похоронной организации. «В Кургане своего крематория нет. Кремирование проводится в Челябинске или Екатеринбурге. В стоимость организации кремации включена транспортировка тела в крематорий и праха в Курган», — говорится на сайт структуры мэрии. Стоимость услуг оценивают от 40 тысяч рублей. В похоронном доме «Реквием» корреспонденту URA.RU сообщили, что у них услуги по кремации стоят также от 40 тысяч рублей. При этом сотрудник ритуальной службы отметил, что на процедуру тела умерших возят только в крематорий в Екатеринбурге. В администрации Кургана агентству сообщили, что на сегодняшний день для крематория сформирован земельный участок по адресу: микрорайон Зайково, №401а. «В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для реализации вышеуказанного земельного участка на торгах», — ответили в пресс-службе мэрии на запрос журналиста. Ранее URA.RU писало, что жители Кургана просили построить крематорий вместо кладбищ. Многие из горожан выступили за такую идею, потому что «не хотят кормить червей». Мэрия сообщала, что в городе уже есть бизнесмен, желающий заняться этим проектом. В пресс-службе властей заявляли, что в планах его построить в микрорайоне Зайково. При этом местные похоронщики против строительства крематория. По их мнению, это невыгодные вложения для бизнеса из-за того, что в месяц кремируется только не более пяти человек. Раскритиковали идею создания крематория и Курганская епархия из-за того, что процедура сожжения тел противоречит христианской религии. Также лично митрополит Даниил заявлял, что крематорий не нужен Кургану. Он объяснял это тем, что в городе достаточно земли для погребения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания МУП «Бюро коммунальных услуг», принадлежащая городским властям, из-за отсутствия крематория в Кургане предлагает горожанам сжигать тела покойников в соседних регионах — Свердловской и Челябинской областях. Об этом сообщается на сайте похоронной организации. «В Кургане своего крематория нет. Кремирование проводится в Челябинске или Екатеринбурге. В стоимость организации кремации включена транспортировка тела в крематорий и праха в Курган», — говорится на сайт структуры мэрии. Стоимость услуг оценивают от 40 тысяч рублей. В похоронном доме «Реквием» корреспонденту URA.RU сообщили, что у них услуги по кремации стоят также от 40 тысяч рублей. При этом сотрудник ритуальной службы отметил, что на процедуру тела умерших возят только в крематорий в Екатеринбурге. В администрации Кургана агентству сообщили, что на сегодняшний день для крематория сформирован земельный участок по адресу: микрорайон Зайково, №401а. «В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для реализации вышеуказанного земельного участка на торгах», — ответили в пресс-службе мэрии на запрос журналиста. Ранее URA.RU писало, что жители Кургана просили построить крематорий вместо кладбищ. Многие из горожан выступили за такую идею, потому что «не хотят кормить червей». Мэрия сообщала, что в городе уже есть бизнесмен, желающий заняться этим проектом. В пресс-службе властей заявляли, что в планах его построить в микрорайоне Зайково. При этом местные похоронщики против строительства крематория. По их мнению, это невыгодные вложения для бизнеса из-за того, что в месяц кремируется только не более пяти человек. Раскритиковали идею создания крематория и Курганская епархия из-за того, что процедура сожжения тел противоречит христианской религии. Также лично митрополит Даниил заявлял, что крематорий не нужен Кургану. Он объяснял это тем, что в городе достаточно земли для погребения.