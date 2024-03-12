12 марта 2024

Полицейские, задержавшие в Кыштыме вооруженного преступника, получат поощрение

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекторы ДПС задержали вооруженного наркоторговца Фото:
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Наркоторговец из ЯНАО устроил перестрелку с челябинскими полицейскими

Инспекторы ДПС, обезвредившие вооруженного находившегося в федеральном розыске преступника в Кыштыме (Челябинская область), вероятно, получат поощрение. Об этом 13 марта URA.RU сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«Пытавшийся скрыться от полицейских мужчина произвел несколько выстрелов в сторону догонявших инспекторов, ранив в руку одного из них. Однако уйти от полицейских злоумышленнику не удалось: его задержали, на мужчину надели наручники. В главном управлении МВД России по Челябинской области решается вопрос о поощрении сотрудников ДПС, обезвредивших вооруженного преступника», — сообщили в пресс-службе главка.

Инцидент с погоней произошел в минувшие выходные. Экипаж ДПС остановил Porsche Cayenne S в Кыштыме для проверки документов. За рулем находился уроженец Нового Уренгоя Василий Дембицкий. В ходе проверки у сотрудников возникли сомнения в подлинности водительского удостоверения. Однако нарушитель дал по газам, протащив за собой сотрудника.

Преступника задержали в садах, где он бросил машину и пытался убежать. При этом он отстреливался от преследовавших его полицейских из сигнального пистолета и ранил одного из них.

Как выяснилось, Дембицкий находился в федеральном розыске за наркоторговлю. Кыштымский городской суд отправил его в СИЗО до 9 мая.

Porsche Cayenne S принадлежал не Дембицкому, а его знакомому. В машине обнаружили наркотики — 10 свертков с веществом растительного происхождения весом около килограмма. Предварительно установлено, что мужчина причастен к сбыту наркозелья бесконтактным способом.

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Инспекторы ДПС, обезвредившие вооруженного находившегося в федеральном розыске преступника в Кыштыме (Челябинская область), вероятно, получат поощрение. Об этом 13 марта URA.RU сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. «Пытавшийся скрыться от полицейских мужчина произвел несколько выстрелов в сторону догонявших инспекторов, ранив в руку одного из них. Однако уйти от полицейских злоумышленнику не удалось: его задержали, на мужчину надели наручники. В главном управлении МВД России по Челябинской области решается вопрос о поощрении сотрудников ДПС, обезвредивших вооруженного преступника», — сообщили в пресс-службе главка. Инцидент с погоней произошел в минувшие выходные. Экипаж ДПС остановил Porsche Cayenne S в Кыштыме для проверки документов. За рулем находился уроженец Нового Уренгоя Василий Дембицкий. В ходе проверки у сотрудников возникли сомнения в подлинности водительского удостоверения. Однако нарушитель дал по газам, протащив за собой сотрудника. Преступника задержали в садах, где он бросил машину и пытался убежать. При этом он отстреливался от преследовавших его полицейских из сигнального пистолета и ранил одного из них. Как выяснилось, Дембицкий находился в федеральном розыске за наркоторговлю. Кыштымский городской суд отправил его в СИЗО до 9 мая. Porsche Cayenne S принадлежал не Дембицкому, а его знакомому. В машине обнаружили наркотики — 10 свертков с веществом растительного происхождения весом около килограмма. Предварительно установлено, что мужчина причастен к сбыту наркозелья бесконтактным способом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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