Рослесхоз раскритиковал ЯНАО за обнаружение природных пожаров

13 марта 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

ЯНАО вошел в антирейтинг по обнаружению природных возгораний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 По итогу пожароопасного сезона 2023 года, ЯНАО попал в антирейтинг по обнаружению природных пожаров. В ходе заседания федерального штаба об этом заявил глава министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов. «По итогам прошлого года, наихудший результат по своевременности обнаружения лесных возгораний показали восемь регионов. У них у всех показатель ниже 75 процентов по обнаружению лесных пожаров», — заявил Александр Козлов, подводя итоги пожароопасного сезона. В числе названных регионов был и ЯНАО. По словам министра, скорость тушения лесного пожара напрямую зависит от того, как быстро будет обнаружено возгорание. Он добавил, что важно большее внимание уделить мониторингу пожароопасной обстановки. К новому пожароопасному сезону на Ямале уже начали подготовку. Полномочия по мониторингу и тушению пожаров были переданы из департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО в ГКУ «Ямалспас», что повысит эффективность решения именно тех задач, о которых говорил Козлов. В регионе 6 марта завершились масштабные противопожарные и противопаводковые учения, направленные на повышение слаженности спасательных подразделений.

По итогу пожароопасного сезона 2023 года, ЯНАО попал в антирейтинг по обнаружению природных пожаров. В ходе заседания федерального штаба об этом заявил глава министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов. «По итогам прошлого года, наихудший результат по своевременности обнаружения лесных возгораний показали восемь регионов. У них у всех показатель ниже 75 процентов по обнаружению лесных пожаров», — заявил Александр Козлов, подводя итоги пожароопасного сезона. В числе названных регионов был и ЯНАО. По словам министра, скорость тушения лесного пожара напрямую зависит от того, как быстро будет обнаружено возгорание. Он добавил, что важно большее внимание уделить мониторингу пожароопасной обстановки. К новому пожароопасному сезону на Ямале уже начали подготовку. Полномочия по мониторингу и тушению пожаров были переданы из департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО в ГКУ «Ямалспас», что повысит эффективность решения именно тех задач, о которых говорил Козлов. В регионе 6 марта завершились масштабные противопожарные и противопаводковые учения, направленные на повышение слаженности спасательных подразделений.