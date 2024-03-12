12 марта 2024

Рослесхоз раскритиковал ЯНАО за обнаружение природных пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лесные пожары, клипарт. Екатеринбург, дерево горит, задымление, лесной пожар, дым от лесных пожаров
ЯНАО вошел в антирейтинг по обнаружению природных возгораний Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России 2023

По итогу пожароопасного сезона 2023 года, ЯНАО попал в антирейтинг по обнаружению природных пожаров. В ходе заседания федерального штаба об этом заявил глава министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

«По итогам прошлого года, наихудший результат по своевременности обнаружения лесных возгораний показали восемь регионов. У них у всех показатель ниже 75 процентов по обнаружению лесных пожаров», — заявил Александр Козлов, подводя итоги пожароопасного сезона. В числе названных регионов был и ЯНАО.

По словам министра, скорость тушения лесного пожара напрямую зависит от того, как быстро будет обнаружено возгорание. Он добавил, что важно большее внимание уделить мониторингу пожароопасной обстановки.

К новому пожароопасному сезону на Ямале уже начали подготовку. Полномочия по мониторингу и тушению пожаров были переданы из департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО в ГКУ «Ямалспас», что повысит эффективность решения именно тех задач, о которых говорил Козлов. В регионе 6 марта завершились масштабные противопожарные и противопаводковые учения, направленные на повышение слаженности спасательных подразделений.

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По итогу пожароопасного сезона 2023 года, ЯНАО попал в антирейтинг по обнаружению природных пожаров. В ходе заседания федерального штаба об этом заявил глава министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов. «По итогам прошлого года, наихудший результат по своевременности обнаружения лесных возгораний показали восемь регионов. У них у всех показатель ниже 75 процентов по обнаружению лесных пожаров», — заявил Александр Козлов, подводя итоги пожароопасного сезона. В числе названных регионов был и ЯНАО. По словам министра, скорость тушения лесного пожара напрямую зависит от того, как быстро будет обнаружено возгорание. Он добавил, что важно большее внимание уделить мониторингу пожароопасной обстановки. К новому пожароопасному сезону на Ямале уже начали подготовку. Полномочия по мониторингу и тушению пожаров были переданы из департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО в ГКУ «Ямалспас», что повысит эффективность решения именно тех задач, о которых говорил Козлов. В регионе 6 марта завершились масштабные противопожарные и противопаводковые учения, направленные на повышение слаженности спасательных подразделений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...