Происшествия Росгвардия сообщила детали операции по защите Белгорода от диверсантов Росгвардия: при попытке прорваться в Белгородскую область уничтожено 30 боевиков 13 марта 2024 в 14:11 Размер текста - 17 + Диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область в ночь на 12 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Росгвардия совместно с Вооруженными силами РФ и ФСБ ликвидировали 30 националистов, которые пытались прорваться в Белгородскую и Курскую области в ночь на 12 марта. Об этом сообщили в ведомстве. Новость по теме Украинские ДРГ пытались прорваться в Курскую и Белгородскую области: что известно «В ночь на 12 марта противник общей численностью более 300 боевиков при поддержке бронетехники предпринял попытки прорыва через Государственную границу в Белгородскую область. В результате умелых и профессиональных действий артиллерийских подразделений Росгвардии уничтожено 30 боевиков и два минометных расчета», — сообщили в ведомстве. Также росгвардейцы помогли отразить атаку беспилотников. Массовую попытку прорваться через госграницу украинские диверсанты предприняли в ночь на 12 марта. В частности, они хотели войти в Белгородскую область с трех направлений, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, потери диверсантов составили 234 человек, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера. Росгвардия совместно с Вооруженными силами РФ и ФСБ ликвидировали 30 националистов, которые пытались прорваться в Белгородскую и Курскую области в ночь на 12 марта. Об этом сообщили в ведомстве. «В ночь на 12 марта противник общей численностью более 300 боевиков при поддержке бронетехники предпринял попытки прорыва через Государственную границу в Белгородскую область. В результате умелых и профессиональных действий артиллерийских подразделений Росгвардии уничтожено 30 боевиков и два минометных расчета», — сообщили в ведомстве. Также росгвардейцы помогли отразить атаку беспилотников. Массовую попытку прорваться через госграницу украинские диверсанты предприняли в ночь на 12 марта. В частности, они хотели войти в Белгородскую область с трех направлений, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, потери диверсантов составили 234 человек, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям