Росгвардия сообщила детали операции по защите Белгорода от диверсантов

Росгвардия: при попытке прорваться в Белгородскую область уничтожено 30 боевиков
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Диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область в ночь на 12 марта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Росгвардия совместно с Вооруженными силами РФ и ФСБ ликвидировали 30 националистов, которые пытались прорваться в Белгородскую и Курскую области в ночь на 12 марта. Об этом сообщили в ведомстве.

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«В ночь на 12 марта противник общей численностью более 300 боевиков при поддержке бронетехники предпринял попытки прорыва через Государственную границу в Белгородскую область. В результате умелых и профессиональных действий артиллерийских подразделений Росгвардии уничтожено 30 боевиков и два минометных расчета», — сообщили в ведомстве. Также росгвардейцы помогли отразить атаку беспилотников.

Массовую попытку прорваться через госграницу украинские диверсанты предприняли в ночь на 12 марта. В частности, они хотели войти в Белгородскую область с трех направлений, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, потери диверсантов составили 234 человек, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера.

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Росгвардия совместно с Вооруженными силами РФ и ФСБ ликвидировали 30 националистов, которые пытались прорваться в Белгородскую и Курскую области в ночь на 12 марта. Об этом сообщили в ведомстве. «В ночь на 12 марта противник общей численностью более 300 боевиков при поддержке бронетехники предпринял попытки прорыва через Государственную границу в Белгородскую область. В результате умелых и профессиональных действий артиллерийских подразделений Росгвардии уничтожено 30 боевиков и два минометных расчета», — сообщили в ведомстве. Также росгвардейцы помогли отразить атаку беспилотников. Массовую попытку прорваться через госграницу украинские диверсанты предприняли в ночь на 12 марта. В частности, они хотели войти в Белгородскую область с трех направлений, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, потери диверсантов составили 234 человек, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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