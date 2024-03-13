Песков объяснил идею Путина изменить принцип налогообложения

Песков назвал справедливостью идею Путина по изменению налогов

13 марта 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков назвал новые изменения по налогам в стране — справедливостью Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин намерен изменить систему налогообложения. Согласно новым правкам, те граждане, кто много зарабатывают, будут платить больший налог. Данный формат прогрессивного налога предполагает более справедливый подход. Об это рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Владимир Путин говорит о справедливости. Проработка ведется. Говоря о справедливости, Путин подчеркнул, что те, кто зарабатывают меньше, должны и платить меньше, а те, кто зарабатывает больше — должны платить больше. Это и есть справедливость», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Президент России Владимир Путин намерен изменить систему налогообложения. Согласно новым правкам, те граждане, кто много зарабатывают, будут платить больший налог. Данный формат прогрессивного налога предполагает более справедливый подход. Об это рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Владимир Путин говорит о справедливости. Проработка ведется. Говоря о справедливости, Путин подчеркнул, что те, кто зарабатывают меньше, должны и платить меньше, а те, кто зарабатывает больше — должны платить больше. Это и есть справедливость», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.