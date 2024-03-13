Путин призвал повысить налоги для богатых: как будет работать прогрессивная шкала

Путин уверен, что общество положительно воспримет новое налогообложение

13 марта 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поддержал инициативу Госдумы об увеличении налогов для богатых россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин в интервью с журналистом Дмитрием Киселевым высказался в поддержку прогрессивного дохода. В ходе разговора он подчеркнул, что россияне должны положительно принять новые изменения, согласно которым граждане с большими доходами будут отдавать в казну больше средств. URA.RU рассказывает, что такое прогрессивная шкала налогообложение и как в будущем будут распределиться налоги. В чем суть прогрессивного налогообложения Прогрессивная шкала налогообложение — это форма обязательных выплат для граждан, сумма которых различается в зависимости от уровня доходов россиян. То есть, чем больше человек зарабатывает, тем больший процент будет составлять размер налогового вычета. Такой формат налогов ранее уже был введен в стране. Новые изменения В конце февраля глава комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг и лидер фракции партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сообщили о разработке законопроекта, меняющего размер налогообложение. Далее документ был направлен в правительство на рассмотрение. Согласно инициативе предполагается, что минимальные налоги будут платить россияне с доходом до 5 миллионов рублей в год, они составят 13%. Для тех, кто зарабатывает от 5 миллионов до 25 миллионов, ставка налога будет выше — 15% от дохода. Следующая ступень в 20% охватит тех, кто получает в год от 24 миллионов до 200 миллионов рублей. Ну и россияне, зарабатывающие более 500 миллионов рублей в год, будут отдавать в казну 25%. В настоящий момент такие изменения только рассматриваются. Детали будут еще прорабатываться, подчеркнул Владимир Путин. Тем не менее он поддержал инициативу. Путин поддержал идею В ходе обращения к Федеральному собранию в 2024 году Владимир Путин подчеркнул, что российским властям необходимо пересмотреть налоговую систему. Он уверен, что необходимо более справедливо распределять налоги. Он также призвал ликвидировать лазейки, которые позволяли бы избегать налогов, а также поддержал идею о поддержке бизнеса, занимающегося социальной сферой. В разговоре с Киселевым российский президент вновь высказался в пользу прогрессивного налогообложения. Он уверен, что общество положительно примет новые инициативы. Прогрессивный налог уже был введен ранее Еще экс-президент России Борис Ельцин после развала советского союза устанавливал минимальную ставку НДФЛ на доходы до 42 тысяч рублей в размере 12%. Для граждан, зарабатывающих от 42 до 84 тысяч рублей, ставка повышалась до 5040 рублей плюс 15% от суммы, превышающей 42 тысячи. Если гражданин получал более 420 тысяч рублей в месяц, он облагался налогом в размере 144 тысяч и 60% от этой суммы. Также данный вид налогооблажения предполагал и освобождение некоторых видов дохода от налога, например, северные надбавки. К началу 2000 года прогрессивный налог еще действовал в России. Тогда 13% в казну платили те, кто получал до 50 тысяч рублей в год; 20% — зарабатывающие до 150 тысяч рублей в год и 30% — чей доход превышал 150 тысяч рублей в год. Однако уже год спустя Россия перешла на плоский вид налогообложение. То есть, все граждане платили подоходный налог по одной ставке в 13%. В июне 2020 года президент России Владимир Путин предложил отказаться от плоской шкалы налога на доходы физических лиц и повысить ставку с 13% до 15% для граждан, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год. Прогрессивная шкала вновь начала применяться с января 2021 года. Как работает прогрессивная шкала на Западе Концепция прогрессивного налогообложения, когда ставки налога увеличиваются в соответствии с ростом доходов, давно применяется во многих странах мира. В США например, налоговая ставка на доходы физических лиц начинается с 10% для доходов до 10 275 долларов и может достигать 37%. При этом налогообложение происходит постепенно, с каждым долларом, заработанным сверх предыдущего порога. В Китае, где к прогрессивной системе налогообложения перешли в 2011 году, минимальная ставка составляет 3%, а максимальная — 45%. Налоговая нагрузка там смягчается за счет различных вычетов, которые могут снизить или даже аннулировать налоговые обязательства. Для индивидуальных предпринимателей и некоторых организаций ставки варьируются от 5 до 35%. Страны Европы также показывают значительный разброс в налоговых ставках: от 25 до 50% в Бельгии и от 12,09 до 52,07% в Дании. В Великобритании, Германии, Франции и других странах самые низкие доходы освобождены от налогообложения, в то время как люди с высокими доходами могут отдавать государству до 45%, а в Австрии — и до 55%. Казахстан также рассматривает возможность введения прогрессивной налоговой шкалы. В ноябре 2023 года там обсуждались предложения установить двухступенчатую систему: сохранить 10% ставку для доходов до 40 миллионов тенге и повысить до 15% для более высоких доходов. Кроме того, рассматривается вопрос о повышении НДС и введении дополнительных налогов на роскошь и акцизов на дорогие алкогольные напитки и табачные изделия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский президент Владимир Путин в интервью с журналистом Дмитрием Киселевым высказался в поддержку прогрессивного дохода. В ходе разговора он подчеркнул, что россияне должны положительно принять новые изменения, согласно которым граждане с большими доходами будут отдавать в казну больше средств. URA.RU рассказывает, что такое прогрессивная шкала налогообложение и как в будущем будут распределиться налоги. Прогрессивная шкала налогообложение — это форма обязательных выплат для граждан, сумма которых различается в зависимости от уровня доходов россиян. То есть, чем больше человек зарабатывает, тем больший процент будет составлять размер налогового вычета. Такой формат налогов ранее уже был введен в стране. В конце февраля глава комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг и лидер фракции партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сообщили о разработке законопроекта, меняющего размер налогообложение. Далее документ был направлен в правительство на рассмотрение. Согласно инициативе предполагается, что минимальные налоги будут платить россияне с доходом до 5 миллионов рублей в год, они составят 13%. Для тех, кто зарабатывает от 5 миллионов до 25 миллионов, ставка налога будет выше — 15% от дохода. Следующая ступень в 20% охватит тех, кто получает в год от 24 миллионов до 200 миллионов рублей. Ну и россияне, зарабатывающие более 500 миллионов рублей в год, будут отдавать в казну 25%. В настоящий момент такие изменения только рассматриваются. Детали будут еще прорабатываться, подчеркнул Владимир Путин. Тем не менее он поддержал инициативу. В ходе обращения к Федеральному собранию в 2024 году Владимир Путин подчеркнул, что российским властям необходимо пересмотреть налоговую систему. Он уверен, что необходимо более справедливо распределять налоги. Он также призвал ликвидировать лазейки, которые позволяли бы избегать налогов, а также поддержал идею о поддержке бизнеса, занимающегося социальной сферой. В разговоре с Киселевым российский президент вновь высказался в пользу прогрессивного налогообложения. Он уверен, что общество положительно примет новые инициативы. Еще экс-президент России Борис Ельцин после развала советского союза устанавливал минимальную ставку НДФЛ на доходы до 42 тысяч рублей в размере 12%. Для граждан, зарабатывающих от 42 до 84 тысяч рублей, ставка повышалась до 5040 рублей плюс 15% от суммы, превышающей 42 тысячи. Если гражданин получал более 420 тысяч рублей в месяц, он облагался налогом в размере 144 тысяч и 60% от этой суммы. Также данный вид налогооблажения предполагал и освобождение некоторых видов дохода от налога, например, северные надбавки. К началу 2000 года прогрессивный налог еще действовал в России. Тогда 13% в казну платили те, кто получал до 50 тысяч рублей в год; 20% — зарабатывающие до 150 тысяч рублей в год и 30% — чей доход превышал 150 тысяч рублей в год. Однако уже год спустя Россия перешла на плоский вид налогообложение. То есть, все граждане платили подоходный налог по одной ставке в 13%. В июне 2020 года президент России Владимир Путин предложил отказаться от плоской шкалы налога на доходы физических лиц и повысить ставку с 13% до 15% для граждан, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год. Прогрессивная шкала вновь начала применяться с января 2021 года. Концепция прогрессивного налогообложения, когда ставки налога увеличиваются в соответствии с ростом доходов, давно применяется во многих странах мира. В США например, налоговая ставка на доходы физических лиц начинается с 10% для доходов до 10 275 долларов и может достигать 37%. При этом налогообложение происходит постепенно, с каждым долларом, заработанным сверх предыдущего порога. В Китае, где к прогрессивной системе налогообложения перешли в 2011 году, минимальная ставка составляет 3%, а максимальная — 45%. Налоговая нагрузка там смягчается за счет различных вычетов, которые могут снизить или даже аннулировать налоговые обязательства. Для индивидуальных предпринимателей и некоторых организаций ставки варьируются от 5 до 35%. Страны Европы также показывают значительный разброс в налоговых ставках: от 25 до 50% в Бельгии и от 12,09 до 52,07% в Дании. В Великобритании, Германии, Франции и других странах самые низкие доходы освобождены от налогообложения, в то время как люди с высокими доходами могут отдавать государству до 45%, а в Австрии — и до 55%. Казахстан также рассматривает возможность введения прогрессивной налоговой шкалы. В ноябре 2023 года там обсуждались предложения установить двухступенчатую систему: сохранить 10% ставку для доходов до 40 миллионов тенге и повысить до 15% для более высоких доходов. Кроме того, рассматривается вопрос о повышении НДС и введении дополнительных налогов на роскошь и акцизов на дорогие алкогольные напитки и табачные изделия.