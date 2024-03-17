17 марта 2024

В курганском горсаду отремонтируют красную дорожку

© Служба новостей «URA.RU»
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Горсад. Курган, горсад, резиновая крошка
О сроках выполнения работ мэрия планирует поговорить с подрядчиком (архивное фото) Фото:

В городском саду имени Александра Невского в Кургане власти планируют отремонтировать покрытие дорожки из красной резиновой крошки по гарантии, предусмотренной контрактом. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба администрации Кургана.

«При наступлении положительных среднесуточных температур и полного очищения покрытия от снега совместно с подрядной организацией, выполнявшей укладку резинового покрытия, будет произведен осмотр и составлена дефектная ведомость на наличие повреждений и объемов работ», — рассказала пресс-служба мэрии. Также, уточнила администрация, будут рассматриваться вопросы о сроках и восстановлении в рамках гарантийных обязательств.

Ранее URA.RU писало, что новое красное покрытие для дорожек было установлено в августе 2023 года. После этого курганцы стали жаловаться на едкий запах в горсаду. Затем на прорезиненное покрытии дорожек в курганском горсаду появились трещины.

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В городском саду имени Александра Невского в Кургане власти планируют отремонтировать покрытие дорожки из красной резиновой крошки по гарантии, предусмотренной контрактом. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба администрации Кургана. «При наступлении положительных среднесуточных температур и полного очищения покрытия от снега совместно с подрядной организацией, выполнявшей укладку резинового покрытия, будет произведен осмотр и составлена дефектная ведомость на наличие повреждений и объемов работ», — рассказала пресс-служба мэрии. Также, уточнила администрация, будут рассматриваться вопросы о сроках и восстановлении в рамках гарантийных обязательств. Ранее URA.RU писало, что новое красное покрытие для дорожек было установлено в августе 2023 года. После этого курганцы стали жаловаться на едкий запах в горсаду. Затем на прорезиненное покрытии дорожек в курганском горсаду появились трещины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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