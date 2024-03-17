В курганском горсаду отремонтируют красную дорожку

В городском саду имени Александра Невского в Кургане власти планируют отремонтировать покрытие дорожки из красной резиновой крошки по гарантии, предусмотренной контрактом. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба администрации Кургана.
«При наступлении положительных среднесуточных температур и полного очищения покрытия от снега совместно с подрядной организацией, выполнявшей укладку резинового покрытия, будет произведен осмотр и составлена дефектная ведомость на наличие повреждений и объемов работ», — рассказала пресс-служба мэрии. Также, уточнила администрация, будут рассматриваться вопросы о сроках и восстановлении в рамках гарантийных обязательств.
Ранее URA.RU писало, что новое красное покрытие для дорожек было установлено в августе 2023 года. После этого курганцы стали жаловаться на едкий запах в горсаду. Затем на прорезиненное покрытии дорожек в курганском горсаду появились трещины.
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