05 марта 2024

Красная дорожка в курганском горсаду не пережила зиму и треснула. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, красная дорожка, горсад, весна
Новое покрытие было установлено в августе 2023 года Фото:

В городском саду имени Александра Невского в Кургане курганцы обнаружили трещины и разрывы резинового покрытия пешеходных дорожек. С установки нового покрытия прошло полгода. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Красные дорожки в горсаду треснули и разорвались в некоторых местах», — сообщил читатель. По словам читателя, наиболее крупные разрывы резины заметны на периферии покрытия пешеходной дорожки. На место выехал корреспондент — проверить информацию о дорожках. На момент проверки дорожки были более заснеженными, но найти разрывы резины удалось.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города Кургана с уточнением: известно ли о поврежденном покрытии и будет ли производиться ремонт. Также корреспондент уточнил, действует ли гарантия по контракту от подрядчика. Оперативно ответ получить не удалось. Новость будет дополнена после получения ответа.

Ранее сообщалось, что в августе 2023 года в горсаду Кургана рабочие приступили к укладке прорезиненного покрытия красного цвета на пешеходных дорожках. После завершения работ курганцы пожаловались на покрытие из-за его едкого запаха, переживая, что испарения от покрытия небезопасны. Экс-мэр Кургана Елена Ситникова успокаивала горожан, заявляя, что резиновая крошка, использованная для покрытия, более безопасна, чем асфальт, а также мягче и комфортнее прежнего покрытия.

На фото зафиксированы трещины у края дорожки
На фото зафиксированы трещины у края дорожки
Фото:
Корреспондент URA.RU обнаружил трещины в горсаду
Корреспондент URA.RU обнаружил трещины в горсаду
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городском саду имени Александра Невского в Кургане курганцы обнаружили трещины и разрывы резинового покрытия пешеходных дорожек. С установки нового покрытия прошло полгода. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Красные дорожки в горсаду треснули и разорвались в некоторых местах», — сообщил читатель. По словам читателя, наиболее крупные разрывы резины заметны на периферии покрытия пешеходной дорожки. На место выехал корреспондент — проверить информацию о дорожках. На момент проверки дорожки были более заснеженными, но найти разрывы резины удалось. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города Кургана с уточнением: известно ли о поврежденном покрытии и будет ли производиться ремонт. Также корреспондент уточнил, действует ли гарантия по контракту от подрядчика. Оперативно ответ получить не удалось. Новость будет дополнена после получения ответа. Ранее сообщалось, что в августе 2023 года в горсаду Кургана рабочие приступили к укладке прорезиненного покрытия красного цвета на пешеходных дорожках. После завершения работ курганцы пожаловались на покрытие из-за его едкого запаха, переживая, что испарения от покрытия небезопасны. Экс-мэр Кургана Елена Ситникова успокаивала горожан, заявляя, что резиновая крошка, использованная для покрытия, более безопасна, чем асфальт, а также мягче и комфортнее прежнего покрытия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...