Красная дорожка в курганском горсаду не пережила зиму и треснула. Фото, видео

06 марта 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Новое покрытие было установлено в августе 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городском саду имени Александра Невского в Кургане курганцы обнаружили трещины и разрывы резинового покрытия пешеходных дорожек. С установки нового покрытия прошло полгода. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Красные дорожки в горсаду треснули и разорвались в некоторых местах», — сообщил читатель. По словам читателя, наиболее крупные разрывы резины заметны на периферии покрытия пешеходной дорожки. На место выехал корреспондент — проверить информацию о дорожках. На момент проверки дорожки были более заснеженными, но найти разрывы резины удалось. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города Кургана с уточнением: известно ли о поврежденном покрытии и будет ли производиться ремонт. Также корреспондент уточнил, действует ли гарантия по контракту от подрядчика. Оперативно ответ получить не удалось. Новость будет дополнена после получения ответа. Ранее сообщалось, что в августе 2023 года в горсаду Кургана рабочие приступили к укладке прорезиненного покрытия красного цвета на пешеходных дорожках. После завершения работ курганцы пожаловались на покрытие из-за его едкого запаха, переживая, что испарения от покрытия небезопасны. Экс-мэр Кургана Елена Ситникова успокаивала горожан, заявляя, что резиновая крошка, использованная для покрытия, более безопасна, чем асфальт, а также мягче и комфортнее прежнего покрытия. На фото зафиксированы трещины у края дорожки Фото: читатель URA.RU Корреспондент URA.RU обнаружил трещины в горсаду Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В городском саду имени Александра Невского в Кургане курганцы обнаружили трещины и разрывы резинового покрытия пешеходных дорожек. С установки нового покрытия прошло полгода. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Красные дорожки в горсаду треснули и разорвались в некоторых местах», — сообщил читатель. По словам читателя, наиболее крупные разрывы резины заметны на периферии покрытия пешеходной дорожки. На место выехал корреспондент — проверить информацию о дорожках. На момент проверки дорожки были более заснеженными, но найти разрывы резины удалось. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города Кургана с уточнением: известно ли о поврежденном покрытии и будет ли производиться ремонт. Также корреспондент уточнил, действует ли гарантия по контракту от подрядчика. Оперативно ответ получить не удалось. Новость будет дополнена после получения ответа. Ранее сообщалось, что в августе 2023 года в горсаду Кургана рабочие приступили к укладке прорезиненного покрытия красного цвета на пешеходных дорожках. После завершения работ курганцы пожаловались на покрытие из-за его едкого запаха, переживая, что испарения от покрытия небезопасны. Экс-мэр Кургана Елена Ситникова успокаивала горожан, заявляя, что резиновая крошка, использованная для покрытия, более безопасна, чем асфальт, а также мягче и комфортнее прежнего покрытия.