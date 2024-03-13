Губернатор Махонин вводит новые льготы для участников СВО

13 марта 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

Льготами смогут воспользоваться семьи участников СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин планирует расширить меры поддержки для участников СВО и их семей. Одной из таких льгот станет освобождение от уплаты транспортного налога. Ее смогут получить не только сами военнослужащие, но и их супруги. Внес в Законодательное Собрание Пермского края законопроект, по которому от уплаты транспортного налога освобождаются участники спецоперации, служащие в Нацгвардии и супруги наших защитников. Законопроект будет рассмотрен на мартовском пленарном заседании Заксобрания», — сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Он добавил, что многие бойцы воспользовались освобождением от уплаты транспортного налога и эта мера поддержки оказалась востребованной. Сейчас эту льготу могут получить только мобилизованные или добровольцы, которые принимали участие или находятся в зоне специальной военной операции. Военнослужащих в Пермском крае могут не платить транспортный налог за 2022 и 2023 годы. Если за 2022 год он оплачен, бойцам обещают вернуть деньги. Губернатор Пермского края также напомнил, что в регионе есть и другие меры поддержки участников СВО. Военнослужащие, имеющие заслуги в ходе специальной военной операции, могут получить землю под индивидуальное жилищное строительство. К участкам будут подведены все необходимые коммуникации. В Перми земли будут распределять через процедуру жеребьевки в соответствии с очередностью военнослужащих, имеющих право на получение данной меры поддержки. В случае гибели бойца, участок смогут оформить на себя члены их семей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин планирует расширить меры поддержки для участников СВО и их семей. Одной из таких льгот станет освобождение от уплаты транспортного налога. Ее смогут получить не только сами военнослужащие, но и их супруги. Внес в Законодательное Собрание Пермского края законопроект, по которому от уплаты транспортного налога освобождаются участники спецоперации, служащие в Нацгвардии и супруги наших защитников. Законопроект будет рассмотрен на мартовском пленарном заседании Заксобрания», — сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Он добавил, что многие бойцы воспользовались освобождением от уплаты транспортного налога и эта мера поддержки оказалась востребованной. Сейчас эту льготу могут получить только мобилизованные или добровольцы, которые принимали участие или находятся в зоне специальной военной операции. Военнослужащих в Пермском крае могут не платить транспортный налог за 2022 и 2023 годы. Если за 2022 год он оплачен, бойцам обещают вернуть деньги. Губернатор Пермского края также напомнил, что в регионе есть и другие меры поддержки участников СВО. Военнослужащие, имеющие заслуги в ходе специальной военной операции, могут получить землю под индивидуальное жилищное строительство. К участкам будут подведены все необходимые коммуникации. В Перми земли будут распределять через процедуру жеребьевки в соответствии с очередностью военнослужащих, имеющих право на получение данной меры поддержки. В случае гибели бойца, участок смогут оформить на себя члены их семей.