Земли участникам СВО в Перми будут распределять по жребию

Участники спецоперации, которым положены земельные участки в Перми, получат их в ходе жеребьевки. Об этом сообщили в администрации города.
«Утвержден порядок предоставления земли участникам СВО. Распределение участков будет проводиться через процедуру жеребьевки в соответствии с очередностью военнослужащих, имеющих право на получение данной меры поддержки», — говорится на сайте мэрии. Для получения земли нужно подать заявление в департамент социальной политики администрации Перми (ул. Газеты Звезда, 9). Параметры и местоположение участков мэрия обещает опубликовать на своем сайте.
Ранее Пермская гордума установила, что отличившимся участникам спецоперации выделят участки от 450 до 1200 кв. метров. Земли выделили в Орджоникидзевском районе города. Получить их могут бойцы, имеющие звание Героя России или награжденные орденами РФ за заслуги в ходе СВО. В случае их гибели участки на себя могут оформить члены семьи.
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