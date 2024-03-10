10 марта 2024

Земли участникам СВО в Перми будут распределять по жребию

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттедж и земельный участок председателя Общественной палаты ЧО Вячеслава Скворцова. Челябинск
На земле можно построить дом или вести фермерское хозяйство Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участники спецоперации, которым положены земельные участки в Перми, получат их в ходе жеребьевки. Об этом сообщили в администрации города.

«Утвержден порядок предоставления земли участникам СВО. Распределение участков будет проводиться через процедуру жеребьевки в соответствии с очередностью военнослужащих, имеющих право на получение данной меры поддержки», — говорится на сайте мэрии. Для получения земли нужно подать заявление в департамент социальной политики администрации Перми (ул. Газеты Звезда, 9). Параметры и местоположение участков мэрия обещает опубликовать на своем сайте.

Ранее Пермская гордума установила, что отличившимся участникам спецоперации выделят участки от 450 до 1200 кв. метров. Земли выделили в Орджоникидзевском районе города. Получить их могут бойцы, имеющие звание Героя России или награжденные орденами РФ за заслуги в ходе СВО. В случае их гибели участки на себя могут оформить члены семьи.

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Участники спецоперации, которым положены земельные участки в Перми, получат их в ходе жеребьевки. Об этом сообщили в администрации города. «Утвержден порядок предоставления земли участникам СВО. Распределение участков будет проводиться через процедуру жеребьевки в соответствии с очередностью военнослужащих, имеющих право на получение данной меры поддержки», — говорится на сайте мэрии. Для получения земли нужно подать заявление в департамент социальной политики администрации Перми (ул. Газеты Звезда, 9). Параметры и местоположение участков мэрия обещает опубликовать на своем сайте. Ранее Пермская гордума установила, что отличившимся участникам спецоперации выделят участки от 450 до 1200 кв. метров. Земли выделили в Орджоникидзевском районе города. Получить их могут бойцы, имеющие звание Героя России или награжденные орденами РФ за заслуги в ходе СВО. В случае их гибели участки на себя могут оформить члены семьи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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