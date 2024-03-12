12 марта 2024

Мэр из ЯНАО встретится с родителями, чьих детей швыряли воспитатели

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью мэра Нижнего Тагила Сергея Носова. Реконструкция Демидовской дачи. Нижний Тагил, отражение, руки чиновника
Мэр Губкинского встретится с родителями детей, над которыми издевались воспитатели Фото:

Глава администрации Губкинского (ЯНАО) Андрей Бандурко проведет встречу с родителями детей, которые посещают детский сад «Мишутка» для выяснения деталей жестокого обращения со стороны воспитателей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Глава города 13 марта планирует провести встречу с родителями воспитанников частного детского сада для выяснения деталей произошедшего. Ситуация в частном детском саду находится под контролем правоохранительных органов», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Губкинского.

Воспитатели частного детского сада «Мишутка» в Губкинском таскали маленьких детей за руки и допускали шлепки. Происшествие попало на видео, размещенное в городском паблике в социальной сети «ВКонтакте». Видеозаписью заинтересовалась окружная прокуратура, которая проведет проверку инцидента, а следователи СУ СКР по ЯНАО возбудили уголовное дело по статье «Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего».

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Глава администрации Губкинского (ЯНАО) Андрей Бандурко проведет встречу с родителями детей, которые посещают детский сад «Мишутка» для выяснения деталей жестокого обращения со стороны воспитателей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Глава города 13 марта планирует провести встречу с родителями воспитанников частного детского сада для выяснения деталей произошедшего. Ситуация в частном детском саду находится под контролем правоохранительных органов», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Губкинского. Воспитатели частного детского сада «Мишутка» в Губкинском таскали маленьких детей за руки и допускали шлепки. Происшествие попало на видео, размещенное в городском паблике в социальной сети «ВКонтакте». Видеозаписью заинтересовалась окружная прокуратура, которая проведет проверку инцидента, а следователи СУ СКР по ЯНАО возбудили уголовное дело по статье «Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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