Мэр из ЯНАО встретится с родителями, чьих детей швыряли воспитатели

Глава администрации Губкинского (ЯНАО) Андрей Бандурко проведет встречу с родителями детей, которые посещают детский сад «Мишутка» для выяснения деталей жестокого обращения со стороны воспитателей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«Глава города 13 марта планирует провести встречу с родителями воспитанников частного детского сада для выяснения деталей произошедшего. Ситуация в частном детском саду находится под контролем правоохранительных органов», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Губкинского.
Воспитатели частного детского сада «Мишутка» в Губкинском таскали маленьких детей за руки и допускали шлепки. Происшествие попало на видео, размещенное в городском паблике в социальной сети «ВКонтакте». Видеозаписью заинтересовалась окружная прокуратура, которая проведет проверку инцидента, а следователи СУ СКР по ЯНАО возбудили уголовное дело по статье «Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего».
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