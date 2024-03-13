Свердловский омбудсмен собирает досье на подростков, избивших до крови ребенка

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков ведет сбор информации об инциденте в екатеринбургской школе №131, где толпа старшеклассников до крови избила мальчика из третьего класса. Правозащитник задействует комиссию по делам несовершеннолетних, чтобы детально разобраться в ситуации. Об этом URA.RU рассказал сам детский омбудсмен.
«Данная ситуация не остается без реакции. Мы собираем всю информацию об инциденте. Будем разбираться вместе с коллегами из других ведомств», — отметил Мороков.
По предварительным данным, потасовка произошла 12 марта. Все началось со словесной перепалки. Затем мальчика якобы стали удерживать и избивать. В департаменте образования Екатеринбурга сообщили URA.RU, что начали проверку по факту инцидента.
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