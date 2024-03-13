Свердловский омбудсмен собирает досье на подростков, избивших до крови ребенка

Мороков собирает информацию об избиении ребенка в екатеринбургской школе №131

13 марта 2024 в 17:43 Размер текста - 17 +

Игорь Мороков возьмет под контроль инцидент в школе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков ведет сбор информации об инциденте в екатеринбургской школе №131, где толпа старшеклассников до крови избила мальчика из третьего класса. Правозащитник задействует комиссию по делам несовершеннолетних, чтобы детально разобраться в ситуации. Об этом URA.RU рассказал сам детский омбудсмен. «Данная ситуация не остается без реакции. Мы собираем всю информацию об инциденте. Будем разбираться вместе с коллегами из других ведомств», — отметил Мороков. По предварительным данным, потасовка произошла 12 марта. Все началось со словесной перепалки. Затем мальчика якобы стали удерживать и избивать. В департаменте образования Екатеринбурга сообщили URA.RU, что начали проверку по факту инцидента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков ведет сбор информации об инциденте в екатеринбургской школе №131, где толпа старшеклассников до крови избила мальчика из третьего класса. Правозащитник задействует комиссию по делам несовершеннолетних, чтобы детально разобраться в ситуации. Об этом URA.RU рассказал сам детский омбудсмен. «Данная ситуация не остается без реакции. Мы собираем всю информацию об инциденте. Будем разбираться вместе с коллегами из других ведомств», — отметил Мороков. По предварительным данным, потасовка произошла 12 марта. Все началось со словесной перепалки. Затем мальчика якобы стали удерживать и избивать. В департаменте образования Екатеринбурга сообщили URA.RU, что начали проверку по факту инцидента.