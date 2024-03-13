Пермяков зовут готовить суши в ЯНАО за зарплату в 100 тысяч и премии с банкетов

Кафе ЯНАО ищет в Пермском крае повара на зарплату в 100 тысяч рублей

13 марта 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Повар должен уметь готовить суши и роллы Фото: Размик Закарян © URA.RU Жителям Пермского края предлагают поехать в ЯНАО и трудиться там вахтовым методом. Работать предстоит в кафе поселка городского типа Тазовский. В обязанности входит приготовление суши и роллов. За это обещают платить зарплату около 100 тысяч рублей, а также выдавать премии после проведения банкетов. «Работа для жителей Пермского края на Севере. Повар-универсал горячего цеха с опытом. Кафе „Калабрия“ в ЯНАО, в поселке городского типа Тазовский. Это нефтегазовый поселок со всей необходимой инфраструктурой. Обязанности — знания для приготовления суши и роллов, контроль качества блюд. Зарплата — около 100 тысяч рублей. Плюсом будут идти премии с банкетов», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Уточняется, что кафе необходим только один сотрудник, а срок его первой вахты составит минимум три месяца. Повару обещают оплатить билет на самолет или поезд. Также его поселят в благоустроенной квартире и обеспечат в рабочее время питанием. Соискателей с алкогольной зависимостью работодатель просит не тратить его время. И добавляет, что такие кандидаты рискуют «поехать обратно автостопом». Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают поехать в районы Крайнего Севера, где необходимо готовить пищу для вахтовиков. За 60 отработанных смен поварам обещают заплатить 180 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Пермского края предлагают поехать в ЯНАО и трудиться там вахтовым методом. Работать предстоит в кафе поселка городского типа Тазовский. В обязанности входит приготовление суши и роллов. За это обещают платить зарплату около 100 тысяч рублей, а также выдавать премии после проведения банкетов. «Работа для жителей Пермского края на Севере. Повар-универсал горячего цеха с опытом. Кафе „Калабрия“ в ЯНАО, в поселке городского типа Тазовский. Это нефтегазовый поселок со всей необходимой инфраструктурой. Обязанности — знания для приготовления суши и роллов, контроль качества блюд. Зарплата — около 100 тысяч рублей. Плюсом будут идти премии с банкетов», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Уточняется, что кафе необходим только один сотрудник, а срок его первой вахты составит минимум три месяца. Повару обещают оплатить билет на самолет или поезд. Также его поселят в благоустроенной квартире и обеспечат в рабочее время питанием. Соискателей с алкогольной зависимостью работодатель просит не тратить его время. И добавляет, что такие кандидаты рискуют «поехать обратно автостопом». Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают поехать в районы Крайнего Севера, где необходимо готовить пищу для вахтовиков. За 60 отработанных смен поварам обещают заплатить 180 тысяч рублей.