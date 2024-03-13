В ЯНАО расформируют детсад, в котором жестоко обращались к малышам. Видео

В Губкинском расформируют детсад «Мишутка», в котором жестоко обращались к детям
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Поездка Алексея Текслера в Копейский городской округ. Челябинск, детский сад, кроватка детская
Детей переведут в муниципальные детские сады Фото:
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В Губкинском (ЯНАО) всех малышей детского сада «Мишутка», в котором воспитатели жестоко обращались с детьми, расформируют в муниципальные сады. Об этом сообщил глава города Андрей Бандурко.

«Губкинцы, я, как и вы, очень возмущен ситуацией, которая произошла в частном детском саду „Мишутка“. Такое недопустимо! Виновные получат справедливое наказание», — написал Бандурко в telegram-канале. Он также подчеркнул в своем обращении, что всех детей из этого частного детского сада переведут в муниципальные сады.

Сообщалось, что воспитатели детского сада «Мишутка» допустили жестокое обращение к малышам. На кадрах было замечено, что детей волочат по полу, насильно кормят, бьют по рукам и ногам. Региональный СУ СК по данному факту возбудил уголовное дело.

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В Губкинском (ЯНАО) всех малышей детского сада «Мишутка», в котором воспитатели жестоко обращались с детьми, расформируют в муниципальные сады. Об этом сообщил глава города Андрей Бандурко. «Губкинцы, я, как и вы, очень возмущен ситуацией, которая произошла в частном детском саду „Мишутка“. Такое недопустимо! Виновные получат справедливое наказание», — написал Бандурко в telegram-канале. Он также подчеркнул в своем обращении, что всех детей из этого частного детского сада переведут в муниципальные сады. Сообщалось, что воспитатели детского сада «Мишутка» допустили жестокое обращение к малышам. На кадрах было замечено, что детей волочат по полу, насильно кормят, бьют по рукам и ногам. Региональный СУ СК по данному факту возбудил уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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