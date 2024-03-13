В ЯНАО расформируют детсад, в котором жестоко обращались к малышам. Видео

В Губкинском расформируют детсад «Мишутка», в котором жестоко обращались к детям

13 марта 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

Детей переведут в муниципальные детские сады Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Педагоги детсада в ЯНАО издевались над дошкольниками В Губкинском (ЯНАО) всех малышей детского сада «Мишутка», в котором воспитатели жестоко обращались с детьми, расформируют в муниципальные сады. Об этом сообщил глава города Андрей Бандурко. «Губкинцы, я, как и вы, очень возмущен ситуацией, которая произошла в частном детском саду „Мишутка“. Такое недопустимо! Виновные получат справедливое наказание», — написал Бандурко в telegram-канале. Он также подчеркнул в своем обращении, что всех детей из этого частного детского сада переведут в муниципальные сады. Сообщалось, что воспитатели детского сада «Мишутка» допустили жестокое обращение к малышам. На кадрах было замечено, что детей волочат по полу, насильно кормят, бьют по рукам и ногам. Региональный СУ СК по данному факту возбудил уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Губкинском (ЯНАО) всех малышей детского сада «Мишутка», в котором воспитатели жестоко обращались с детьми, расформируют в муниципальные сады. Об этом сообщил глава города Андрей Бандурко. «Губкинцы, я, как и вы, очень возмущен ситуацией, которая произошла в частном детском саду „Мишутка“. Такое недопустимо! Виновные получат справедливое наказание», — написал Бандурко в telegram-канале. Он также подчеркнул в своем обращении, что всех детей из этого частного детского сада переведут в муниципальные сады. Сообщалось, что воспитатели детского сада «Мишутка» допустили жестокое обращение к малышам. На кадрах было замечено, что детей волочат по полу, насильно кормят, бьют по рукам и ногам. Региональный СУ СК по данному факту возбудил уголовное дело.