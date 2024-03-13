Фонд развития гражданского общества назвал главные вызовы, стоящие перед Россией

ФоРГО: глобализация является вызовом для России

14 марта 2024 в 02:00 Размер текста - 17 +

В ФоРГО заявили, что вс предстоящими вызовами смогут справиться только сильные государства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фонд Развития Гражданского Общества (ФоРГО) определил направления вызовов, с которыми придется столкнуться России в будущем. В их число вошли всемирный процесс интеграции между странами, то есть глобализация, регионализация и дестабилизация экономики. Об этом в ФоРГО рассказали URA.RU. «Угрозы, с которыми придется столкнуться, определяются конфликтом следующих сценариев: продолжающейся глобализацией, набирающей силу деглобализацией и логично продолжающей ее — регионализацией», — говорится в документе Фонда. В нем отметили, что только сильные страны смогут справиться с подобным. Россия будет в их числе. В ФоРГО отметили, что на данный момент можно выделить восемь групп вызовов, с которыми России придется справиться. В них вошли дестабилизация секторов экономики и регионов, климатические угрозы, экологические вызовы, связанные с качеством воды и воздухом, и биологические вызовы, связанные с бактериями и вирусами. Также в группы вошли угрозы демографии, культурные и трудовые вызовы, космические и цифровые угрозы. Ранее в Фонде сообщили, что главным внутренним вызовом России будет являться демография. Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский отметил, что власти смогут использовать три способа, которые решат эту проблему. В их число вошли списание многодетным семьям части ипотеки, введение семейного налогообложения и сертифицирование дедушек и бабушек в качестве нянь. Также при этом им будет выплачиваться ежемесячное пособие, размер которого составит один-два МРОТ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фонд Развития Гражданского Общества (ФоРГО) определил направления вызовов, с которыми придется столкнуться России в будущем. В их число вошли всемирный процесс интеграции между странами, то есть глобализация, регионализация и дестабилизация экономики. Об этом в ФоРГО рассказали URA.RU. «Угрозы, с которыми придется столкнуться, определяются конфликтом следующих сценариев: продолжающейся глобализацией, набирающей силу деглобализацией и логично продолжающей ее — регионализацией», — говорится в документе Фонда. В нем отметили, что только сильные страны смогут справиться с подобным. Россия будет в их числе. В ФоРГО отметили, что на данный момент можно выделить восемь групп вызовов, с которыми России придется справиться. В них вошли дестабилизация секторов экономики и регионов, климатические угрозы, экологические вызовы, связанные с качеством воды и воздухом, и биологические вызовы, связанные с бактериями и вирусами. Также в группы вошли угрозы демографии, культурные и трудовые вызовы, космические и цифровые угрозы. Ранее в Фонде сообщили, что главным внутренним вызовом России будет являться демография. Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский отметил, что власти смогут использовать три способа, которые решат эту проблему. В их число вошли списание многодетным семьям части ипотеки, введение семейного налогообложения и сертифицирование дедушек и бабушек в качестве нянь. Также при этом им будет выплачиваться ежемесячное пособие, размер которого составит один-два МРОТ.