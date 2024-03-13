Роскомнадзор отправит на фронт иномарку для курганских военнослужащих. Видео

14 марта 2024 в 00:21 Размер текста - 17 +

Перед отправкой будет проведена детальная диагностика машины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Региональное управления Роскомнадзора подготовило для отправки на передовую Ford Focus. Об этом сообщили представители Народного фронта. «Скоро Ford Focus от управления Роскомнадзора по Курганской области будет помогать нашим парням, которые выполняют задачи на новых территориях. Машина на ходу, в отличном состоянии. Вместе с ней Народному фронту передали комплект летней резины», — написано на стене организации в соцсети «ВКонтакте». Всего жители Курганской области отправили в зону проведения спецоперации более 100 автомобилей. По словам глава региона Вадима Шумкова, преимущественно на передовую отсылали УАЗы и «Нивы». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Региональное управления Роскомнадзора подготовило для отправки на передовую Ford Focus. Об этом сообщили представители Народного фронта. «Скоро Ford Focus от управления Роскомнадзора по Курганской области будет помогать нашим парням, которые выполняют задачи на новых территориях. Машина на ходу, в отличном состоянии. Вместе с ней Народному фронту передали комплект летней резины», — написано на стене организации в соцсети «ВКонтакте». Всего жители Курганской области отправили в зону проведения спецоперации более 100 автомобилей. По словам глава региона Вадима Шумкова, преимущественно на передовую отсылали УАЗы и «Нивы».