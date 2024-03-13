13 марта 2024

Роскомнадзор отправит на фронт иномарку для курганских военнослужащих. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Передача машин скорой помощи от Фонда святой Екатерины екатеринбургским медикам. Екатеринбург, ford, форд
Перед отправкой будет проведена детальная диагностика машины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Региональное управления Роскомнадзора подготовило для отправки на передовую Ford Focus. Об этом сообщили представители Народного фронта.

«Скоро Ford Focus от управления Роскомнадзора по Курганской области будет помогать нашим парням, которые выполняют задачи на новых территориях. Машина на ходу, в отличном состоянии. Вместе с ней Народному фронту передали комплект летней резины», — написано на стене организации в соцсети «ВКонтакте».

Всего жители Курганской области отправили в зону проведения спецоперации более 100 автомобилей. По словам глава региона Вадима Шумкова, преимущественно на передовую отсылали УАЗы и «Нивы».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Региональное управления Роскомнадзора подготовило для отправки на передовую Ford Focus. Об этом сообщили представители Народного фронта. «Скоро Ford Focus от управления Роскомнадзора по Курганской области будет помогать нашим парням, которые выполняют задачи на новых территориях. Машина на ходу, в отличном состоянии. Вместе с ней Народному фронту передали комплект летней резины», — написано на стене организации в соцсети «ВКонтакте». Всего жители Курганской области отправили в зону проведения спецоперации более 100 автомобилей. По словам глава региона Вадима Шумкова, преимущественно на передовую отсылали УАЗы и «Нивы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...