13 марта 2024

Совладелец закрывшихся в Перми «Аптек от склада» Годовалов признан банкротом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приговор мужчине сбившему девочку на самокате. Курган, приговор, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Решение о банкротстве Андрея Годовалова суд вынес 13 марта Фото:

Пермский фармацевт, совладелец закрывшейся сети «Аптека от склада» Андрей Годовалов признан банкротом. Соответствующее решение опубликовано в картотеке Арбитражного суда Пермского края.

«Суд признал банкротом индивидуального предпринимателя Андрея Годовалова. В отношении него введена процедура реализации имущества», — на судебное делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье».

В декабре прошлого года имущество бизнесменов Андрея Годовалова и Николая Шаврина было арестовано. Они вместе владели ООО «Годовалов». Компания объявила о ликвидации, а сеть «Аптека от склада» свернула деятельность. Годовалов признавал за собой долг в 4,27 миллиарда рублей. Иск о банкротстве Шарвина еще не рассматривали.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский фармацевт, совладелец закрывшейся сети «Аптека от склада» Андрей Годовалов признан банкротом. Соответствующее решение опубликовано в картотеке Арбитражного суда Пермского края. «Суд признал банкротом индивидуального предпринимателя Андрея Годовалова. В отношении него введена процедура реализации имущества», — на судебное делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». В декабре прошлого года имущество бизнесменов Андрея Годовалова и Николая Шаврина было арестовано. Они вместе владели ООО «Годовалов». Компания объявила о ликвидации, а сеть «Аптека от склада» свернула деятельность. Годовалов признавал за собой долг в 4,27 миллиарда рублей. Иск о банкротстве Шарвина еще не рассматривали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...