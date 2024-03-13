Совладелец закрывшихся в Перми «Аптек от склада» Годовалов признан банкротом

Пермский фармацевт, совладелец закрывшейся сети «Аптека от склада» Андрей Годовалов признан банкротом. Соответствующее решение опубликовано в картотеке Арбитражного суда Пермского края.
«Суд признал банкротом индивидуального предпринимателя Андрея Годовалова. В отношении него введена процедура реализации имущества», — на судебное делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье».
В декабре прошлого года имущество бизнесменов Андрея Годовалова и Николая Шаврина было арестовано. Они вместе владели ООО «Годовалов». Компания объявила о ликвидации, а сеть «Аптека от склада» свернула деятельность. Годовалов признавал за собой долг в 4,27 миллиарда рублей. Иск о банкротстве Шарвина еще не рассматривали.
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