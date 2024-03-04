В России резко выросло производство алкоголя

В России наблюдается увеличение объема производства всех ключевых видов алкогольной продукции, которое в январе—феврале 2024 года увеличилось на 11% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Это следует из данных Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль).
«Производство алкогольной продукции выросло на 11%», — говорится в сообщении службы, передает РИА Новости. В частности, производство крепких спиртных напитков увеличилось на 5,7%, водки — на 4,4%, вина — на 27,4%, пива — на 10,7%, а пивных напитков — на 7,8%.
Рост производства алкоголя в России Росалкогольтабакконтроль объясняет расширением количества производителей и увеличением рынка сбыта, включая территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, с сентября 2023 года введение «Реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи» также способствовало такой динамике.
Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года объем импорта алкогольных напитков увеличился на 7% и достиг более 520 миллионов литров. При этом в 2024 году ожидают снижение объемов импорта из-за имеющихся запасов. При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране снизилось количество людей, употребляющих алкоголь. Об этом он упомянул после шутки «Бросай пить, вставай на лыжи».
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