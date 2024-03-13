«Коммерсант»: по подозрению в терроризме задержали бывшего бойца ЧВК «Вагнер»

В Саратове по подозрению в совершении теракта задержали бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Алексея Яковлева, который принимал участие в спецоперации. Вместе с ним фигурантом уголовного дела о поджоге на объекте РЖД проходит ранее не судимый безработный Сергей Бутузов, передает источник в силовых структурах.
«В Саратове двух молодых людей задержали по подозрению в причастности к теракту на железной дороге. Обоим не более 24 лет, один из них участвовал в спецоперации в составе ЧВК „Вагнер“. Следственное управление Приволжского линейного управления МВД РФ на транспорте возбудило уголовное дело по факту поджога объекта РЖД», — пишет «
В материалах следствия указано, что вечером 11 марта мужчины зашли на заправочную станцию в Ленинском районе, где приобрели 1,5 литра солярки и зажигалку. Потом они пошли вдоль железной дороги, где их засняли камеры видеофиксации.
В доме у задержанных провели обыски. В памяти телефона одного из обвиняемых хранились фото и видео, подтверждающие происшедшее. Яковлев и Бутузов признались, что за содеянное им пообещали 15 тысяч рублей. Кураторы общались с молодыми людьми в Telegram.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в СУ Приволжского линейного управления МВД РФ на транспорте по теме публикации. Ответ ожидается.
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