«Коммерсант»: по подозрению в терроризме задержали бывшего бойца ЧВК «Вагнер»

14 марта 2024 в 02:45 Размер текста - 17 +

По данным следствия, задержанные устроили поджог на объекте РЖД Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Саратове по подозрению в совершении теракта задержали бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Алексея Яковлева, который принимал участие в спецоперации. Вместе с ним фигурантом уголовного дела о поджоге на объекте РЖД проходит ранее не судимый безработный Сергей Бутузов, передает источник в силовых структурах. «В Саратове двух молодых людей задержали по подозрению в причастности к теракту на железной дороге. Обоим не более 24 лет, один из них участвовал в спецоперации в составе ЧВК „Вагнер“. Следственное управление Приволжского линейного управления МВД РФ на транспорте возбудило уголовное дело по факту поджога объекта РЖД», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на свой источник. В материалах следствия указано, что вечером 11 марта мужчины зашли на заправочную станцию в Ленинском районе, где приобрели 1,5 литра солярки и зажигалку. Потом они пошли вдоль железной дороги, где их засняли камеры видеофиксации. В доме у задержанных провели обыски. В памяти телефона одного из обвиняемых хранились фото и видео, подтверждающие происшедшее. Яковлев и Бутузов признались, что за содеянное им пообещали 15 тысяч рублей. Кураторы общались с молодыми людьми в Telegram. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в СУ Приволжского линейного управления МВД РФ на транспорте по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о бывшем бойце частной военной компании, который изнасиловал 22-летнюю девушку в Кирове. Позже он сжег чужой ВАЗ, чтобы замести следы Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Саратове по подозрению в совершении теракта задержали бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Алексея Яковлева, который принимал участие в спецоперации. Вместе с ним фигурантом уголовного дела о поджоге на объекте РЖД проходит ранее не судимый безработный Сергей Бутузов, передает источник в силовых структурах. «В Саратове двух молодых людей задержали по подозрению в причастности к теракту на железной дороге. Обоим не более 24 лет, один из них участвовал в спецоперации в составе ЧВК „Вагнер“. Следственное управление Приволжского линейного управления МВД РФ на транспорте возбудило уголовное дело по факту поджога объекта РЖД», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на свой источник. В материалах следствия указано, что вечером 11 марта мужчины зашли на заправочную станцию в Ленинском районе, где приобрели 1,5 литра солярки и зажигалку. Потом они пошли вдоль железной дороги, где их засняли камеры видеофиксации. В доме у задержанных провели обыски. В памяти телефона одного из обвиняемых хранились фото и видео, подтверждающие происшедшее. Яковлев и Бутузов признались, что за содеянное им пообещали 15 тысяч рублей. Кураторы общались с молодыми людьми в Telegram. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в СУ Приволжского линейного управления МВД РФ на транспорте по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о бывшем бойце частной военной компании, который изнасиловал 22-летнюю девушку в Кирове. Позже он сжег чужой ВАЗ, чтобы замести следы