Экс-боец ЧВК «Вагнер» изнасиловал девушку и сжег машину, пытаясь замести следы

Бывший боец ЧВК «Вагнер» Дмитрий Ефимов 24 февраля в Кирове изнасиловал 22-летнюю девушку. Позже он сжег чужой ВАЗ, чтобы замести следы. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«В Кирове бывший боец ЧВК „Вагнер“ изнасиловал девушку, а потом сжег чужую машину, чтобы замести следы», — передает telegram-канал. Отмечается, что у Ефимова уже была судимость за убийство и изнасилование. После этого он подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и поехал на спецоперацию, чтобы освободиться из тюрьмы.
Боец ночью 24 февраля в Гирсовском переулке завел 22-летнюю девушку в гараж, посадил в чужую машину и изнасиловал. Позже Ефимов отвлекся и девушка смогла сбежать. Мужчина решил замести следы преступления, поэтому сжег ВАЗ.
Следователи нашли преступника и владельца автомобиля. Им оказался работник завода Сельмаш. Убытки за поджог ВАЗа он оценил в 200 тысяч рублей. Отмечается, что Дмитрий Ефимов арестован, возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».
Ранее другие бойцы ЧВК «Вагнер» Иван Комаров и Роман Калмыков напали на жительницу Заречного в Свердловской области. Их задержали 28 января в Североуральске. По решению суда им предъявлено обвинение в разбойном нападении, хотя ранее их искали по подозрению в изнасиловании. За нападение на женщину бойцов поместили в СИЗО. Позже их отправят в психиатрическую больницу.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.