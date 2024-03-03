Экс-боец ЧВК «Вагнер» изнасиловал девушку и сжег машину, пытаясь замести следы

Baza: бывший боец ЧВК «Вагнер» Ефимов изнасиловал девушку и поджог автомобиль

03 марта 2024 в 19:34 Размер текста - 17 +

Владелец машины оценил убытки за поджог Дмитрием Ефимовым автомобиля в 200 тысяч рублей, передает Baza Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший боец ЧВК «Вагнер» Дмитрий Ефимов 24 февраля в Кирове изнасиловал 22-летнюю девушку. Позже он сжег чужой ВАЗ, чтобы замести следы. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В Кирове бывший боец ЧВК „Вагнер“ изнасиловал девушку, а потом сжег чужую машину, чтобы замести следы», — передает telegram-канал. Отмечается, что у Ефимова уже была судимость за убийство и изнасилование. После этого он подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и поехал на спецоперацию, чтобы освободиться из тюрьмы. Боец ночью 24 февраля в Гирсовском переулке завел 22-летнюю девушку в гараж, посадил в чужую машину и изнасиловал. Позже Ефимов отвлекся и девушка смогла сбежать. Мужчина решил замести следы преступления, поэтому сжег ВАЗ. Следователи нашли преступника и владельца автомобиля. Им оказался работник завода Сельмаш. Убытки за поджог ВАЗа он оценил в 200 тысяч рублей. Отмечается, что Дмитрий Ефимов арестован, возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». Ранее другие бойцы ЧВК «Вагнер» Иван Комаров и Роман Калмыков напали на жительницу Заречного в Свердловской области. Их задержали 28 января в Североуральске. По решению суда им предъявлено обвинение в разбойном нападении, хотя ранее их искали по подозрению в изнасиловании. За нападение на женщину бойцов поместили в СИЗО. Позже их отправят в психиатрическую больницу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший боец ЧВК «Вагнер» Дмитрий Ефимов 24 февраля в Кирове изнасиловал 22-летнюю девушку. Позже он сжег чужой ВАЗ, чтобы замести следы. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В Кирове бывший боец ЧВК „Вагнер“ изнасиловал девушку, а потом сжег чужую машину, чтобы замести следы», — передает telegram-канал. Отмечается, что у Ефимова уже была судимость за убийство и изнасилование. После этого он подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и поехал на спецоперацию, чтобы освободиться из тюрьмы. Боец ночью 24 февраля в Гирсовском переулке завел 22-летнюю девушку в гараж, посадил в чужую машину и изнасиловал. Позже Ефимов отвлекся и девушка смогла сбежать. Мужчина решил замести следы преступления, поэтому сжег ВАЗ. Следователи нашли преступника и владельца автомобиля. Им оказался работник завода Сельмаш. Убытки за поджог ВАЗа он оценил в 200 тысяч рублей. Отмечается, что Дмитрий Ефимов арестован, возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». Ранее другие бойцы ЧВК «Вагнер» Иван Комаров и Роман Калмыков напали на жительницу Заречного в Свердловской области. Их задержали 28 января в Североуральске. По решению суда им предъявлено обвинение в разбойном нападении, хотя ранее их искали по подозрению в изнасиловании. За нападение на женщину бойцов поместили в СИЗО. Позже их отправят в психиатрическую больницу.