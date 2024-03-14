ВС РФ взяли под огневой контроль село под Авдеевкой

Село Первомайское под Авдеевкой перешло под огневой контроль российских военных
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Работа артиллерии. Донбасс, армия, артиллерия, пушка
Артиллерия РФ работает из села Невельское, доложил Игорь Кимаковский Фото:
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Вооруженные силы России взяли под огневой контроль село Первомайское, расположенное под Авдеевкой. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

«Первомайское находится под нашим огневым контролем», — заявил Кимаковский, уточнив, что артиллерия России активно работает из соседнего Невельского. Его слова передает ТАСС.

По словам Кимаковского, несмотря на огневой контроль со стороны российских войск, украинская сторона продолжает попытки удержать оборону, используя FPV-дроны для наблюдения и корректировки огня.

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Вооруженные силы России взяли под огневой контроль село Первомайское, расположенное под Авдеевкой. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский. «Первомайское находится под нашим огневым контролем», — заявил Кимаковский, уточнив, что артиллерия России активно работает из соседнего Невельского. Его слова передает ТАСС. По словам Кимаковского, несмотря на огневой контроль со стороны российских войск, украинская сторона продолжает попытки удержать оборону, используя FPV-дроны для наблюдения и корректировки огня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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