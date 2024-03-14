ВС РФ взяли под огневой контроль село под Авдеевкой

Село Первомайское под Авдеевкой перешло под огневой контроль российских военных

14 марта 2024 в 09:23 Размер текста - 17 +

Артиллерия РФ работает из села Невельское, доложил Игорь Кимаковский Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России взяли под огневой контроль село Первомайское, расположенное под Авдеевкой. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский. «Первомайское находится под нашим огневым контролем», — заявил Кимаковский, уточнив, что артиллерия России активно работает из соседнего Невельского. Его слова передает ТАСС. По словам Кимаковского, несмотря на огневой контроль со стороны российских войск, украинская сторона продолжает попытки удержать оборону, используя FPV-дроны для наблюдения и корректировки огня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы России взяли под огневой контроль село Первомайское, расположенное под Авдеевкой. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский. «Первомайское находится под нашим огневым контролем», — заявил Кимаковский, уточнив, что артиллерия России активно работает из соседнего Невельского. Его слова передает ТАСС. По словам Кимаковского, несмотря на огневой контроль со стороны российских войск, украинская сторона продолжает попытки удержать оборону, используя FPV-дроны для наблюдения и корректировки огня.