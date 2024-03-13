Курганская область почти в два раза увеличила экспорт сельхозтоваров

Из Курганской области за 2023 год было экспортировано товаров на 62 миллиона долларов. Чиновники отмечают, что показатель вырос почти в два раза. Об этом сообщается на заседании комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике, передает корреспондент URA.RU.
«Хотелось отметить положительную динамику экспорта сельскохозяйственной продукции. За 2023 год экспортировано на 62 миллиона долларов. Показатель роста составляет 171%», — озвучил директор департамента АПК Павел Кощеев на заседании.
Чиновник отмечает, что такой показатель говорит о востребованности региональной продукции на международном рынке. При этом Кощеев пояснил, что год для промышленности был сложным. В дальнейшем это напряжение будет расти. На заседании прозвучало, что аграрный сектор всегда имел проблемы, поскольку его рентабельность за 2022 год составила 30%, но в 2023 году упала до отметки 18-20%.
Ранее URA.RU писало, что курганские бизнесмены вывезли в Китай и Казахстан более 242 тысяч тонн пшеницы и ячменя в 2023 году. Помимо этого, спросом пользовались зернобобовые культуры (горох, чечевица и другие). Также курганские аграрии отправляли тысячи тонн гороха высокого качества в Китай.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.