Курганская область почти в два раза увеличила экспорт сельхозтоваров

14 марта 2024 в 10:56 Размер текста - 17 +

Курганская область за год экспортировала сельские товары на десятки миллионов долларов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из Курганской области за 2023 год было экспортировано товаров на 62 миллиона долларов. Чиновники отмечают, что показатель вырос почти в два раза. Об этом сообщается на заседании комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике, передает корреспондент URA.RU. «Хотелось отметить положительную динамику экспорта сельскохозяйственной продукции. За 2023 год экспортировано на 62 миллиона долларов. Показатель роста составляет 171%», — озвучил директор департамента АПК Павел Кощеев на заседании. Чиновник отмечает, что такой показатель говорит о востребованности региональной продукции на международном рынке. При этом Кощеев пояснил, что год для промышленности был сложным. В дальнейшем это напряжение будет расти. На заседании прозвучало, что аграрный сектор всегда имел проблемы, поскольку его рентабельность за 2022 год составила 30%, но в 2023 году упала до отметки 18-20%. Ранее URA.RU писало, что курганские бизнесмены вывезли в Китай и Казахстан более 242 тысяч тонн пшеницы и ячменя в 2023 году. Помимо этого, спросом пользовались зернобобовые культуры (горох, чечевица и другие). Также курганские аграрии отправляли тысячи тонн гороха высокого качества в Китай. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из Курганской области за 2023 год было экспортировано товаров на 62 миллиона долларов. Чиновники отмечают, что показатель вырос почти в два раза. Об этом сообщается на заседании комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике, передает корреспондент URA.RU. «Хотелось отметить положительную динамику экспорта сельскохозяйственной продукции. За 2023 год экспортировано на 62 миллиона долларов. Показатель роста составляет 171%», — озвучил директор департамента АПК Павел Кощеев на заседании. Чиновник отмечает, что такой показатель говорит о востребованности региональной продукции на международном рынке. При этом Кощеев пояснил, что год для промышленности был сложным. В дальнейшем это напряжение будет расти. На заседании прозвучало, что аграрный сектор всегда имел проблемы, поскольку его рентабельность за 2022 год составила 30%, но в 2023 году упала до отметки 18-20%. Ранее URA.RU писало, что курганские бизнесмены вывезли в Китай и Казахстан более 242 тысяч тонн пшеницы и ячменя в 2023 году. Помимо этого, спросом пользовались зернобобовые культуры (горох, чечевица и другие). Также курганские аграрии отправляли тысячи тонн гороха высокого качества в Китай.