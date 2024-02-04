Курганские аграрии отправили тысячи тонн гороха в Китай

05 февраля 2024 в 12:43 Размер текста - 17 +

Курганские бизнесмены вывезли тысячи тонн зернобобовых культур высокого качества в Китай Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские бизнесмены вывезли в Китай тысячи тонн проверенного гороха высокого качества. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В январе 2024 года специалисты Курганского филиала ФГБУ „Центр оценки качества зерна“ проверили 3,7 тысячи тонн гороха предназначенного для экспорта в Китай. Филиал провел почти 600 исследований этой партии. Они подтвердили: курганский горох безопасен и высокого качества», — сообщают в ведомстве. Отмечается, что в регионе горох выращивают на 45,4 тысячах гектарах. В 2023 году, по данным регионального Россельхознадзора, было собрано 49,6 тысяч тонн, из которых 27,5 тысяч были экспортированы. Кроме этого, в сообщении указана информация с данными от Минсельхоза РФ о том, что в 2023 году Россия экспортировала 2,9 млн тонн гороха, что стало рекордным показателем и в 2,6 раза превысило отгрузки в 2022 году. Указано, что основным покупателем зернобобовой культуры стал Китай. Ранее URA.RU писало, что курганские предприниматели вывезли в Китай и Казахстан более 242 тысяч тонн пшеницы и ячменя в 2023 году. Кроме того, сообщалось, что было отправлено свыше 11 тысяч тонн льна. По данным Россельхознадзора, несмотря на высокие требования к качеству зерновой продукции у Китая, экспорт в эту страну вырос более чем в два раза. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганские бизнесмены вывезли в Китай тысячи тонн проверенного гороха высокого качества. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В январе 2024 года специалисты Курганского филиала ФГБУ „Центр оценки качества зерна“ проверили 3,7 тысячи тонн гороха предназначенного для экспорта в Китай. Филиал провел почти 600 исследований этой партии. Они подтвердили: курганский горох безопасен и высокого качества», — сообщают в ведомстве. Отмечается, что в регионе горох выращивают на 45,4 тысячах гектарах. В 2023 году, по данным регионального Россельхознадзора, было собрано 49,6 тысяч тонн, из которых 27,5 тысяч были экспортированы. Кроме этого, в сообщении указана информация с данными от Минсельхоза РФ о том, что в 2023 году Россия экспортировала 2,9 млн тонн гороха, что стало рекордным показателем и в 2,6 раза превысило отгрузки в 2022 году. Указано, что основным покупателем зернобобовой культуры стал Китай. Ранее URA.RU писало, что курганские предприниматели вывезли в Китай и Казахстан более 242 тысяч тонн пшеницы и ячменя в 2023 году. Кроме того, сообщалось, что было отправлено свыше 11 тысяч тонн льна. По данным Россельхознадзора, несмотря на высокие требования к качеству зерновой продукции у Китая, экспорт в эту страну вырос более чем в два раза.