13 марта 2024

Сожженная пермская школьница приходит во снах к парню, обвиняемому в ее убийстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор по Казанцеву. Екатеринбург, арест, суд, наручники, задержание
В марте над школьником начался суд по делу об убийстве одноклассницы Фото:

Подросток, которого судят за убийство и сожжение своей одноклассницы в поселке Октябрьский Пермского края, рассказал, что погибшая приходит к нему во снах. Девушка просит у него прощения.

«Она снится ему. Просит прощения и говорит, что ее родители его простят, поскольку он невиновен», — рассказали родители подростка 59.RU. По их словам, обвиняемый надеялся на то, что девушка выживет и подтвердит его показания.

По версии защиты подростка, он не бил девушку камнем по голове. Она была пьяна и упала на рельсы, а рану на голове получила, когда школьник оттаскивал ее с железнодорожных путей. Сообщается также, что обвиняемый не планировал скрываться и после случившегося находился у себя дома до прихода полицейских.

Трагедия случилась в Октябрьском 8 июля 2023 года. Ранним утром возле железнодорожных путей была обнаружена обгоревшая школьница. Врачи боролись за ее жизнь 10 дней, но она скончалась в пермской больнице. В убийстве обвинили одноклассника погибшей девушки, у которого она была в гостях той ночью. 13 марта над ним начался суд.

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Подросток, которого судят за убийство и сожжение своей одноклассницы в поселке Октябрьский Пермского края, рассказал, что погибшая приходит к нему во снах. Девушка просит у него прощения. «Она снится ему. Просит прощения и говорит, что ее родители его простят, поскольку он невиновен», — рассказали родители подростка 59.RU. По их словам, обвиняемый надеялся на то, что девушка выживет и подтвердит его показания. По версии защиты подростка, он не бил девушку камнем по голове. Она была пьяна и упала на рельсы, а рану на голове получила, когда школьник оттаскивал ее с железнодорожных путей. Сообщается также, что обвиняемый не планировал скрываться и после случившегося находился у себя дома до прихода полицейских. Трагедия случилась в Октябрьском 8 июля 2023 года. Ранним утром возле железнодорожных путей была обнаружена обгоревшая школьница. Врачи боролись за ее жизнь 10 дней, но она скончалась в пермской больнице. В убийстве обвинили одноклассника погибшей девушки, у которого она была в гостях той ночью. 13 марта над ним начался суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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