Сожженная пермская школьница приходит во снах к парню, обвиняемому в ее убийстве

Подросток, которого судят за убийство и сожжение своей одноклассницы в поселке Октябрьский Пермского края, рассказал, что погибшая приходит к нему во снах. Девушка просит у него прощения.
«Она снится ему. Просит прощения и говорит, что ее родители его простят, поскольку он невиновен», — рассказали родители подростка 59.RU. По их словам, обвиняемый надеялся на то, что девушка выживет и подтвердит его показания.
По версии защиты подростка, он не бил девушку камнем по голове. Она была пьяна и упала на рельсы, а рану на голове получила, когда школьник оттаскивал ее с железнодорожных путей. Сообщается также, что обвиняемый не планировал скрываться и после случившегося находился у себя дома до прихода полицейских.
Трагедия случилась в Октябрьском 8 июля 2023 года. Ранним утром возле железнодорожных путей была обнаружена обгоревшая школьница. Врачи боролись за ее жизнь 10 дней, но она скончалась в пермской больнице. В убийстве обвинили одноклассника погибшей девушки, у которого она была в гостях той ночью. 13 марта над ним начался суд.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.