19 июля 2023

Жители Октябрьского пришли проститься с девушкой, которую поджег приятель. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония прощания с бывшим вице-мэром города Евгением Липовичем. Екатеринбург, данилов игорь, возложение цветов, цветы
Жители поселка Октябрьский несут цветы погибшей Фото:

Жители Октябрьского Пермского края пришли попрощаться с 15-летней школьницей, погибшей после того, как ее поджег приятель. На отпевании, которое проходило в церкви Николая Чудотворца в поселке Тюш, что в 20 километрах от Октябрьского, присутствовали родные и близкие девушки, передает корреспондент URA.RU.

«Знакомые, родственники, друзья — больше 100 человек — пришли проститься с погибшей девочкой. Небольшая церковь не смогла вместить всех желающих — люди стояли в проходе и даже дверях храма. Несмотря на то что гроб во время отпевания был открыт, сама школьница была укрыта так, что невозможно разглядеть ее лица», — передает корреспондент с места событий. Слова скорби произнес мэр Октябрьского округа. Он выразил соболезнования от лица губернатора Пермского края.

Похоронена 15-летняя школьница будет на кладбище в селе Богородском рядом с родственниками. Из этого села родом отец погибшей.

Нападение на школьницу было совершено 8 июля. Приятель старшеклассницы, с которым они учились в одной школе и были хорошо знакомы, облил девушку бензином, поджег и оставил недалеко от железнодорожных путей, проходящих рядом с его домом. Сейчас молодой человек помещен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Отпевание прошло в церкви Николая Чудотворца в поселке Тюш
Отпевание прошло в церкви Николая Чудотворца в поселке Тюш
Фото:
Небольшая церковь не смогла вместить всех желающих проститься с погибшей школьницей
Небольшая церковь не смогла вместить всех желающих проститься с погибшей школьницей
Фото:

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Жители Октябрьского Пермского края пришли попрощаться с 15-летней школьницей, погибшей после того, как ее поджег приятель. На отпевании, которое проходило в церкви Николая Чудотворца в поселке Тюш, что в 20 километрах от Октябрьского, присутствовали родные и близкие девушки, передает корреспондент URA.RU. «Знакомые, родственники, друзья — больше 100 человек — пришли проститься с погибшей девочкой. Небольшая церковь не смогла вместить всех желающих — люди стояли в проходе и даже дверях храма. Несмотря на то что гроб во время отпевания был открыт, сама школьница была укрыта так, что невозможно разглядеть ее лица», — передает корреспондент с места событий. Слова скорби произнес мэр Октябрьского округа. Он выразил соболезнования от лица губернатора Пермского края. Похоронена 15-летняя школьница будет на кладбище в селе Богородском рядом с родственниками. Из этого села родом отец погибшей. Нападение на школьницу было совершено 8 июля. Приятель старшеклассницы, с которым они учились в одной школе и были хорошо знакомы, облил девушку бензином, поджег и оставил недалеко от железнодорожных путей, проходящих рядом с его домом. Сейчас молодой человек помещен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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