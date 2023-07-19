Жители Октябрьского пришли проститься с девушкой, которую поджег приятель. Фото, видео

20 июля 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

Жители поселка Октябрьский несут цветы погибшей Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Октябрьского Пермского края пришли попрощаться с 15-летней школьницей, погибшей после того, как ее поджег приятель. На отпевании, которое проходило в церкви Николая Чудотворца в поселке Тюш, что в 20 километрах от Октябрьского, присутствовали родные и близкие девушки, передает корреспондент URA.RU. «Знакомые, родственники, друзья — больше 100 человек — пришли проститься с погибшей девочкой. Небольшая церковь не смогла вместить всех желающих — люди стояли в проходе и даже дверях храма. Несмотря на то что гроб во время отпевания был открыт, сама школьница была укрыта так, что невозможно разглядеть ее лица», — передает корреспондент с места событий. Слова скорби произнес мэр Октябрьского округа. Он выразил соболезнования от лица губернатора Пермского края. Похоронена 15-летняя школьница будет на кладбище в селе Богородском рядом с родственниками. Из этого села родом отец погибшей. Нападение на школьницу было совершено 8 июля. Приятель старшеклассницы, с которым они учились в одной школе и были хорошо знакомы, облил девушку бензином, поджег и оставил недалеко от железнодорожных путей, проходящих рядом с его домом. Сейчас молодой человек помещен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело. Отпевание прошло в церкви Николая Чудотворца в поселке Тюш Фото: Анна Ташлыкова Небольшая церковь не смогла вместить всех желающих проститься с погибшей школьницей Фото: Анна Ташлыкова

Жители Октябрьского Пермского края пришли попрощаться с 15-летней школьницей, погибшей после того, как ее поджег приятель. На отпевании, которое проходило в церкви Николая Чудотворца в поселке Тюш, что в 20 километрах от Октябрьского, присутствовали родные и близкие девушки, передает корреспондент URA.RU. «Знакомые, родственники, друзья — больше 100 человек — пришли проститься с погибшей девочкой. Небольшая церковь не смогла вместить всех желающих — люди стояли в проходе и даже дверях храма. Несмотря на то что гроб во время отпевания был открыт, сама школьница была укрыта так, что невозможно разглядеть ее лица», — передает корреспондент с места событий. Слова скорби произнес мэр Октябрьского округа. Он выразил соболезнования от лица губернатора Пермского края. Похоронена 15-летняя школьница будет на кладбище в селе Богородском рядом с родственниками. Из этого села родом отец погибшей. Нападение на школьницу было совершено 8 июля. Приятель старшеклассницы, с которым они учились в одной школе и были хорошо знакомы, облил девушку бензином, поджег и оставил недалеко от железнодорожных путей, проходящих рядом с его домом. Сейчас молодой человек помещен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело.