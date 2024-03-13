Начался суд по делу о сожженной девочке в пермском поселке

В Октябрьском районном суде Пермского края начали рассматривать дело о сожжении 16-летней Ярославы Шиховой. В смерти девушки обвиняют ее знакомого.
«Судебное заседание для решения вопроса об избрании или продлении меры пресечения состоялось 13 марта 2024 года. Следующее судебное заседание назначено на 25 марта 2024 года», — сказано в картотеке суда. Уточняется, что подростка обвиняют в убийстве, изнасиловании и повреждении имущества.
Ранее стало известно, что 8 июня на железнодорожных путях нашли обоженную девочку. Она была в сознании, разговаривала с врачами и сотрудниками полиции. Ее отвезли в местную больницу, но через пару дней самолетом санавиации перевезли в пермский ожоговый центр. Там девушка скончалась. Ее похоронили на сельском кладбище в Октябрьском. Все это время подросток, убивший ее, находился в СИЗО. Следователи завершили расследование дела.
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