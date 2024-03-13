Начался суд по делу о сожженной девочке в пермском поселке

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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Первое заседание по делу об убийстве Ярославы Шиховой состоялось 13 марта Фото:

В Октябрьском районном суде Пермского края начали рассматривать дело о сожжении 16-летней Ярославы Шиховой. В смерти девушки обвиняют ее знакомого.

«Судебное заседание для решения вопроса об избрании или продлении меры пресечения состоялось 13 марта 2024 года. Следующее судебное заседание назначено на 25 марта 2024 года», — сказано в картотеке суда. Уточняется, что подростка обвиняют в убийстве, изнасиловании и повреждении имущества.

Ранее стало известно, что 8 июня на железнодорожных путях нашли обоженную девочку. Она была в сознании, разговаривала с врачами и сотрудниками полиции. Ее отвезли в местную больницу, но через пару дней самолетом санавиации перевезли в пермский ожоговый центр. Там девушка скончалась. Ее похоронили на сельском кладбище в Октябрьском. Все это время подросток, убивший ее, находился в СИЗО. Следователи завершили расследование дела.

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В Октябрьском районном суде Пермского края начали рассматривать дело о сожжении 16-летней Ярославы Шиховой. В смерти девушки обвиняют ее знакомого. «Судебное заседание для решения вопроса об избрании или продлении меры пресечения состоялось 13 марта 2024 года. Следующее судебное заседание назначено на 25 марта 2024 года», — сказано в картотеке суда. Уточняется, что подростка обвиняют в убийстве, изнасиловании и повреждении имущества. Ранее стало известно, что 8 июня на железнодорожных путях нашли обоженную девочку. Она была в сознании, разговаривала с врачами и сотрудниками полиции. Ее отвезли в местную больницу, но через пару дней самолетом санавиации перевезли в пермский ожоговый центр. Там девушка скончалась. Ее похоронили на сельском кладбище в Октябрьском. Все это время подросток, убивший ее, находился в СИЗО. Следователи завершили расследование дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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