ЦБ раскрыл, когда цены в РФ достигнут максимума в 2024 году

В ЦБ заявили, что годовая инфляция достигнет своего пика во втором квартале года

14 марта 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Пик инфляции намечен на второй квартал 2024 года, заявил Андрей Ганган Фото: Илья Московец © URA.RU Пик годовой инфляции ожидается во втором квартале 2024 года. Об этом заявил первый заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган. «Что касается возможных максимумов годовой инфляции, то мы предполагаем, что они могут случиться во втором квартале этого года», — передает слова Гангана ТАСС. Он добавил, что хотя инфляция замедлилась, она все еще остается выше целевых показателей. Однако текущие тенденции соответствуют базовому прогнозу, который был установлен Центробанком на текущий год, заключил Ганган. Инфляция в России на 26 февраля практически не изменилась и составила 7,58% в годовом выражении. Эти данные были обнародованы в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации. Президент РФ Владимир Путин выразил обеспокоенность по поводу инфляции и призвал к сдерживанию ее дальнейшего роста, передает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пик годовой инфляции ожидается во втором квартале 2024 года. Об этом заявил первый заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган. «Что касается возможных максимумов годовой инфляции, то мы предполагаем, что они могут случиться во втором квартале этого года», — передает слова Гангана ТАСС. Он добавил, что хотя инфляция замедлилась, она все еще остается выше целевых показателей. Однако текущие тенденции соответствуют базовому прогнозу, который был установлен Центробанком на текущий год, заключил Ганган. Инфляция в России на 26 февраля практически не изменилась и составила 7,58% в годовом выражении. Эти данные были обнародованы в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации. Президент РФ Владимир Путин выразил обеспокоенность по поводу инфляции и призвал к сдерживанию ее дальнейшего роста, передает Life.