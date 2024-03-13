Среди помилованных женщин Путиным оказались три свердловчанки

Среди 52 осужденных женщин, которых помиловал президент России Владимир Путин, оказались три уроженки Свердловской области. Об этом URA.RU рассказала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.
«Из 52 человек, которых помиловал Путин, три свердловчанки», — сказала Мерзлякова. Она отметила, что у первой женщины четверо детей, у второй — трое, а у третьей два ребенка.
Путин подписал указ о помиловании 8 марта. При принятии решения президент руководствовался принципами гуманности. По словам пресс-секретаря лидера страны Дмитрия Пескова, документ подписан в контексте обсуждения на заседании СПЧ.
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